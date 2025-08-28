Gears of War Reloaded trofee hint naar meer voor PlayStation-gebruikers

Gears of War Reloaded lijkt niet de enige game uit de reeks te worden die naar de PlayStation 5 zullen komen. De platinum trofee lijkt namelijk een hint te geven naar meer.

Het is voor velen nog steeds een merkwaardige verschijning om Gears of War op een PlayStation console te zien verschijnen en te kunnen spelen. De serie was begin deze eeuw een van de grote exclusives voor Microsoft’s Xbox-consoles, maar we weten inmiddels dat het bedrijf diens strategie flink heeft aangepast.

Nu lijkt het erop dat de release van Gears of War: Reloaded niet de enige uit de serie wordt. In de lijst met trofeeën is namelijk een interessante tekst gezet bij de platina trofee.

De platina trofee heet “Nothin’ Left” en is alleen voor PlayStation 5-gebruikers te ontgrendelen, aangezien Xbox niet een dergelijke achievement heeft. De bijschrift van de trofee luidt als volgt: “Your adventure is over, for now…”

Hiermee lijkt men toch duidelijk aan te geven dat er meer Gears of War staat gepland voor de PlayStation 5. Het zou ons niet meer verbazen, maar we vonden het toch het melden waard.