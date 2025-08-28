Hands-on: Pragmata – een ontzettend mooie en interessante sci-fi game!

Capcom is sinds de aankondiging van Pragmata in 2020 erg mysterieus geweest over wat we van de sci-fi game konden verwachten. Tijdens een hands-on sessie tijdens de Gamescom werd ons een hoop duidelijk!

Een bijzonder materiaal

De game speelt zich af in de nabije toekomst, enkele jaren nadat de mensheid Lunam Ore op de maan heeft ontdekt. Met dit nieuw ontdekte mineraal begon de mensheid onderzoek te doen naar Lunafilament, een materiaal dat alles kan repliceren, zolang de gegevens van het te repliceren materiaal beschikbaar zijn.

Op een dag verliest de mensheid zonder waarschuwing alle communicatie met het maanstation dat verantwoordelijk was voor het onderzoek en de ontwikkeling van het materiaal. Er word onmiddellijk een reactieteam op pad gestuurd, maar kort na aankomst vond er een zware aardbeving op de maan plaats.

Hugh Williams, bewusteloos en zwaargewond gescheiden van zijn team, wordt ontdekt door een mysterieuze androïde in de vorm van een jong meisje. Ze is een Pragmata, gecreëerd met behulp van Lunafilament. De twee bundelen hun krachten om de AI van het maanstation te verslaan en terug te keren naar de aarde.

Hack-and-shoot

De demo op de Gamescom begon dan ook op het moment dat het androïde meisje Diana Hugh red van de dood. Hij is helemaal in shock dat zo’n meisje daar terecht is gekomen, maar veel tijd heeft hij niet want zijn eerste gevecht met een robot staat al op te wachten.

Terwijl je met je wapen op de robot aan het vuren bent, merk je al dat het wapen maar erg weinig schade aanricht. Gelukkig komt Diana (wederom) te hulp en laat haar krachten als Androïde zien. Zij kan namelijk de vijanden hacken, maar daarvoor dien je wel eerst een patroon te volgen. Dit komt in de vorm van een soort miniatuur dambord en door de facebuttons (rondje, vierkantje, driehoekje en blokje op de PlayStation/ X, B, A, Y op de Xbox) te gebruiken kun je het patroon volgen.

Het patroon dat je moet volgen verschilt per keer en ook zijn er allerlei pictogrammen te vinden, waarmee je vijanden nog zwakker kunt maken. Het voelt in het begin erg onwennig aan, maar het geeft wel extra diepgang aan de game en maakt het daardoor een stuk pittiger en stressvoller. Helemaal als er meerdere vijanden op je af komen of bij de baasgevechten, waarover later meer.

Naast hack-and-shooten kent de game ook wat puzzelelementen en in de demo moest er een vijftal sloten worden gehackt om een lift te kunnen bereiken. De gebieden bevatten niet alleen vijanden, maar ook allerlei obstakels die we moesten ontwijken. Daar leerden we onder andere kennis maken met het hoversysteem, waarbij Hugh dus kleine stukje in de lucht kan blijven zweven.

Bizar mooie game!

We zouden bijna een van de belangrijkste punten van wat ons opviel bij de demo vergeten, namelijk hoe ontzettend mooi de game eruit ziet! De game maakt echt goed gebruik van allerlei nieuwe features als DLSS en path tracing en het resultaat ziet er echt verbluffend uit. Ook het haar van Diana is een voorbeeld van hoe goed er op de details is gelet. Het beweegt echt mee met de bewegingen die Hugh maakt (aangezien Diana op zijn rug zit). Alles wat we tot nu toe van de maanstation hebben gezien, ziet er gelikt uit en vooral de reflecties zijn echt top tier!

De game ziet er niet alleen in de filmpjes tussendoor geweldig uit, maar dus ook gewoon tijdens het spelen ervan. Er zullen veel teams met jaloezie toekijken naar wat Capcom met Pragmata voor elkaar heeft weten te boxen!

Eentje om in de gaten te houden!

De demo eindigde voor mij helaas net voor de eindbaas (de PlayStation 5 waarop ik speelde gaf steeds aan te warm te wezen), maar Benjamin heeft deze wel kunnen bereiken. Tijdens dit gevecht worden je skills met Diana’s hacksysteem en Hugh schiet en ontwijkkunsten flink op de proef gesteld.

Pragmata mag dan wel een aantal jaren later komen dan gepland, maar van wat we nu gezien en gespeeld hebben, wordt dit voor ons toch een game om in de gaten te houden. Het voelt heel uniek als sci-fi game en is dankzij het “hack-and-shoot systeem” erg verfrissend. Wij raden het zeker aan om deze game op je lijstje te zetten voor volgend jaar!