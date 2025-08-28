Regisseur Clair Obscur: Expedition 33 hint naar sequel

Clair Obscur: Expedition 33 wordt door fans gezien als de GotY van 2025. Goed nieuws voor hun is dat de regisseur ervan niet van plan is om er mee te stoppen.

In een interview met YouTuber MrMattyPlays bespreekt Guillaume Broche over het succes van de RPG, maar ook over hoe de toekomst er voor staat. Hij geeft zelfs hints naar een mogelijke nieuwe delen in de Clair Obscure franchise.

Tijdens het gesprek kwam de vraag naar voren of er meer van Clair Obscur: Expedition 33 zou komen. Guillaume Broche antwoordde met het volgende:

“Clair Obscur is de naam van de franchise. Expedition 33 is een van de verhalen die we in deze franchise willen vertellen”, aldus Broche. “Hoe het er precies uit zal zien en wat het concept zal zijn, is nog te vroeg om aan te kondigen, maar wat zeker is, is dat dit niet het einde is van de Clair Obscur-franchise.”

Tijdens het interview noemt Broche ook sequels, dus we zouden kunnen terugkeren naar Expedition 33, naast nieuwe verhalen. Zoals hij al zei, is het nog te vroeg om te zeggen hoe die nieuwe games er qua verhaal uit zullen zien. Het einde van Expedition 33 laat ruimte voor meer, dus het is slechts een kwestie van tijd voordat we weten wat dat zal zijn.