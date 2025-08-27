Ken Levine deelt informatie over Judas

Judas creative director Ken Levine heeft wat nieuwe informatie over de game gedeeld. Zo geeft hij te kennen hoe het systeem met vijanden werkt en hoe de ontwikkeling verloopt.

Het was alweer enige tijd stil rondom de nieuwste game van de BioShock-bedenker, maar in een blogpost op de PlayStation site geeft Ken Levine details over Judas. De director wil fans liever “frequenter updates” geven over de game dan dat spelers maanden moeten wachten op trailers en dergelijke.

In Judas maken spelers niet alleen uit wie hun vrienden worden, maar ook wie hun vijanden zijn. Er zal, in tegenstelling tot games als BioShoch Infinite, geen vaste antagonist zijn. De game kent een fenomeen genaamd “Big 3” en dat kunnen je vrienden of bondgenoten zijn, maar ook je vijanden als je ze negeert.

De update benadrukte nogmaals de focus van de game op personage gedreven verhalen. Gedeeltelijk geïnspireerd door Shadow of Mordor’s Nemesis System, wil Judas dieper gaan door relaties met de Big 3 emotioneel betekenisvol te maken. Personages proberen het vertrouwen van de speler te winnen door middel van omkoping, door ze te redden in gevechten, door te roddelen over rivalen of zelfs door geheimen te delen. Het verlies van een van hen moet voelen als “het verlies van een vriend”.

In tegenstelling tot BioShock Infinite’s Elizabeth, die spelers goed leerden kennen maar de protagonist zelf niet echt kenden, zullen de “Big 3” in Judas je acties actief observeren. Ze reageren op hoe je omgaat met gevechten, crafting, hacking en vooral hoe je de anderen behandelt.

Wat betreft wanneer spelers Judas in handen kunnen krijgen, is het team nog niet klaar om zich te committeren. Hoewel de ontwikkeling vordert en mijlpalen worden bereikt, zegt de studio een releasedatum te willen voorkomen die mogelijk uitloopt.

Judas werd tijdens de Game Awards van 2022 aangekondigd voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.