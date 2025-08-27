Gamescom 2025 boekt een nieuw bezoekersrecord

Gamesom 2025 is alweer een paar dagen ten einde, maar het sloot dit jaar af met een nieuw bezoekersrecord en met best behoorlijke cijfers. Ook de Gamescom Opening Night Live wist enorm veel bekijkers te trekken.

Gamescom 2025 vond plaats van 20 tot en met 24 augustus, waarvan de eerste dag alleen voor pers, content creators en retail was. In totaal waren er over de hele week 357.000 bezoekers en dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van vorig jaar (335.000 bezoekers).

In totaal 1568 bedrijven uit 72 verschillende landen waren er aanwezig en ook dat is meer dan de 1462 van vorig jaar. De Gamescom Opening Night Live werd ten opzichte van 2024 maar liefst 80% meer bekeken. In de eerste vier dagen na de uitzending bereikte de show 72 miljoen kijkers en dat waren er vorig jaar ruim 40 miljoen.

Gamescom 2026 vindt volgend jaar weer plaats in de Koelnmesse in Keulen en dat zal van 26 tot 30 augustus gaan gebeuren.