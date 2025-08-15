Gamescom perikelen, Battlefield 6 bèta geeft goede hoop en meer in overig nieuws week 33

Terwijl we ons al klaar aan het maken zijn voor onze reis naar Keulen, was er deze week weer genoeg te beleven. Naast dat de Gamescom nieuws op gang komt, speelde er nog veel meer!

Gamescom

Volgende week barst de Gamescom in Keulen los en deze zal worden geopend met de Gamescom Opening Night Live. Daar zal Sjef Keighley weer een hoop games tonen, waaronder Call of Duty Black Ops 7, Resident Evil Requiem, het vervolg op Lords of the Fallen en Ninja Gaiden 4!

Iemand bij Bandai Namco had per ongeluk een video op YouTube gegooid met daarin een thumbnail van Tales of Xillia. Deze is inmiddels alweer verwijderd, maar aanstaande maandag gaat de uitgever iets aankondigen. Zou het een remaster zijn?!

Microsoft gaat tijdens de Gamescom allerlei games en hardware showen middels livestreams. Zo komen Ninja Gaiden 4, de ROG Ally, Dying Light: The Beast, Cronos: The New Dawn en nog veel meer games voorbij. Mocht je niet naar Keulen gaan, kun je via onderstaande streams alles live volgen!

Nintendo gaat “spoedig” meer informatie van Kirby Air Raiders delen. Dat heeft ontwikkelaar Masahiro Sakurai laten weten in een bericht op X. Daar schreef hij:

“Er is nog niet eens gameplay getoond van de nieuwe game Kirby Air Riders, maar ik denk dat we spoedig meer informatie kunnen delen. Heb alsjeblieft geduld!”

Zou het kunnen dat we aanstaande dinsdag tijdens de Gamescom Opening Night Live iets over zullen horen?!

Nieuws

De Battlefield 6 open beta heeft indrukwekkende statistieken behaald. De game kende een piek van 521.079 gelijktijdige spelers op Steam en dat is meer dan Call of Duty HQ verscheen op het platform op 28 oktober 2022. Sindsdien is Call of Duty wel in handen gekomen van Microsoft en op Xbox Game Pass te vinden, maar het geeft wel aan dat de hype voor de game echt groot is.

Battlefield 6 kent nog meer indrukwekkende cijfers op Steam, aangezien er al 600.000 gamers de game hebben gepre-orderd (ondanks de vele waarschuwingen 😉 ) en 2,7 miljoen gamers de game aan hun wishlist hebben toegevoegd.

Ook Grounded 2 kent goede cijfers, want sinds de Preview-versie van de game verscheen hebben al drie miljoen spelers de game gespeeld.

Hideo Kojima heeft het nog steeds erg druk met het ontwikkelen van games. Zo leverde hij dit jaar Death Stranding 2, werkt hij inmiddels aan OD (voor Microsoft) en is hij voor Sony nog bezig met de spionagethriller Physint. Laatstgenoemde is nog verre van een release en bevindt zich zelfs nog in de conceptuele fase. Kojima liet eerder dit jaar al weten dat het nog zo’n vijf tot zes jaar gaat duren voor de game in de schappen komt te liggen.

Het Sims-achtige inZOI dat eerder dit jaar al voor de PC verscheen, zal begin 2026 naar de PlayStation 5 komen. Zodra deze release is gerealiseerd zal de ontwikkelaar kijken naar een eventuele Xbox Series S/ X versie.

Nintendo gaat op 21 augustus het uit 2005 stammende Chibi-Robo! aan de Nintendo Gamecube Classics toevoegen. De game wordt door vele gezien als een zeldzame game. De ontwikkeling van de game op zich is al merkwaardig, want het begon als een point-and-click adventure dat door Bandai Namco werd uitgegeven. Uiteindelijk kreeg Nintendo de game in handen en werd het een hele andere game.

Crimson Desert, de openwereld actie-game van Pearl Abyss is uitgesteld naar begin 2026. Dit komt doordat de planning langer duurt dan verwacht vanwege de coördinatie van de planning en de samenwerking met meerdere partners voor offline distributie, voice-overs, consolecertificering en andere voorbereidingen voor de lancering. De game zou eigenlijk dit najaar moeten verschijnen, maar de ontwikkelaar neemt hun eerste AAA-game heel serieus.

Serie/ fimnieuws

Ubisoft heeft per ongeluk verklapt dat er een Far Cry serie aan gaat komen. Hoewel de informatie snel van de website werd gehaald, hadden Reddit-gebruikers al wat screenshots gemaakt (die overigens ook al zijn verwijderd).

Netflix heeft de eerste beelden van het tweede seizoen van One Piece vrijgegeven. Deze wordt ergens volgend jaar verwacht en dan zal overigens ook al het derde seizoen worden opgenomen.

Het tweede seizoen van Fallout komt dit najaar en deze week werd er een poster gedeeld, waarin we de bevestiging krijgen dat het zich in New Vegas gaat afspelen. Ook zal er tijdens Gamescom Opening Night Live iets getoond worden!

Trailers

Senua’s Saga Hellblade 2 verscheen eerder deze week voor de PlayStation 5 en in een nieuwe trailer toont Ninja Theory wat de extra rekenkracht van de PlayStation 5 Pro voor de game betekent!

Er is een nieuwe “deep dive” video van Cronos: The New Dawn vrijgegeven die helemaal de focus legt op het verhaal van de game. De game verschijnt op 5 september voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

LEGO Voyagers is voorzien van een releasedatum. De co-op avonturengame van de makers van LEGO: Builder’s Journey zal op 15 september verschijnen voor de PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Fast and Furious: Arcade verscheen in 2022 in arcadehallen, maar zal op 24 oktober verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Konami’s eFootball heeft een flinke update die onder andere Custom Stadium, Link-Up Play en wat gameplay verbeteringen doorvoert. Check de site van de game of de onderstaande video voor meer info!

Geruchten

Insider Dusk Golem is er zeker van: tijdens Gamescom Opening Night Live zullen er nieuwe beelden van Resident Evil Requiem worden getoond.

X-gebruiker PlayStation Game Size heeft in een bericht de suggestie gewekt dat er een PlayStation 4-versie van Marvel Rivals is gespot. Hij twijfelt echter zelf of dit wel helemaal klopt.