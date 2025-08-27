No Man’s Sky kondigt Update 6.0 VOYAGERS aan

Hello Games blijft maar doorgaan met het uitbreiden van No Man’s Sky, en de nieuwste grote update is er één die fans gegarandeerd gaat verrassen. Met Update 6.0: VOYAGERS krijgen spelers de kans om hun eigen Corvette-klasse sterrenschip te bouwen, volledig ingericht, volledig aanpasbaar en groot genoeg om je vrienden uit te nodigen voor een gezamenlijke reis door het universum.



Bouw je eigen sterrenschip

De nieuwe Corvette-schepen zijn modulair opgebouwd uit honderden onderdelen. Dit betekent dat je niet alleen het uiterlijk, maar ook de indeling en functionaliteit van je schip kunt bepalen. Van woonruimtes tot controlekamers: alles kan volledig naar eigen smaak worden ontworpen.

Multiplayer en community

VOYAGERS draait niet alleen om bouwen. Hello Games introduceert ook nieuwe multiplayer-missies, zodat je samen met je crew de ruimte kunt verkennen en uitdagingen kunt aangaan. Daarnaast komt er een ship-building community expedition, waarin spelers gezamenlijk hun creativiteit kunnen tonen en beloningen kunnen verdienen.

Meer vernieuwingen

Naast de focus op de Corvette-schepen brengt update 6.0 ook een gedetailleerd nieuw spelerspak om je ontdekkingsreizen in stijl voort te zetten. Zoals altijd weet Hello Games de wereld van No Man’s Sky weer net wat groter en rijker te maken.

Eindeloze reis

Wat ooit begon als een kleine ruimteverkenningsgame is inmiddels uitgegroeid tot een universum vol mogelijkheden. Met VOYAGERS zet No Man’s Sky opnieuw een enorme stap vooruit, en lijkt de game verder dan ooit af te staan van zijn beruchte launch in 2016.

Bekijk de trailer voor VOYAGERS hier!