PlayStation Plus Maandelijkse Games voor september: Psychonauts 2, Stardew Valley en Viewfinder

Sony heeft de line-up van de PlayStation Plus Monthly Games voor septemberPlayStation Plus Monthly Games voor september bekendgemaakt, en het is er eentje om je vingers bij af te likken. Vanaf 2 september kunnen abonnees aan de slag met drie compleet verschillende toppers: het kleurrijke avontuur Psychonauts 2, de cozy farming-sim Stardew Valley en de breinbrekende puzzelgame Viewfinder.



Psychonauts 2 (PS4)

In Psychonauts 2 kruip je in de huid van Razputin “Raz” Aquato, een jonge acrobaat met krachtige psychische gaven. Zijn droom om zich aan te sluiten bij de internationale spionageorganisatie Psychonauts is eindelijk uitgekomen, maar er is iets mis: hun leider gedraagt zich vreemd sinds een recente reddingsactie en er blijkt zelfs een mol in het hoofdkwartier te zitten.

Met een mix van platformactie, knotsgekke missies en een flinke dosis humor neem je een kijkje in de bizarre en creatieve hersenspinsels van vrienden en vijanden. Verwacht unieke omgevingen, veel customizebare krachten en een verhaal dat balanceert tussen spannend en hilarisch.

Stardew Valley (PS4)

Voor wie het liever rustiger aanpakt, is er Stardew Valley. Je erft de oude boerderij van je grootvader en begint met nauwelijks wat gereedschap en een handvol munten. Het doel: een nieuw bestaan opbouwen en de overwoekerde velden omtoveren tot een bloeiende boerderij.

Maar Stardew Valley is veel meer dan alleen zaaien en oogsten. Je bouwt relaties op met dorpsbewoners, ontdekt geheimen in de mijnen en helpt de lokale gemeenschap weer tot leven te brengen. Het is dé game voor wie houdt van cozy vibes, creatieve vrijheid en een vleugje nostalgie.

Viewfinder (PS4, PS5)

Tot slot is er Viewfinder, een unieke first-person puzzelgame die je perceptie constant op de proef stelt. Gewapend met een instant camera kun je foto’s, tekeningen en zelfs ansichtkaarten tot leven wekken en daarmee de wereld om je heen letterlijk hervormen.

Elke puzzel vraagt om creatief denken en buiten-de-kaders oplossingen, terwijl je langzaam het mysterie achter deze kleurrijke wereld ontrafelt. Origineel, stijlvol en gegarandeerd mind-bending.

Laatste kans voor de augustus-games

Nog snel even de augustus-titels meepikken? Dat kan tot en met 1 september. Vergeet dus niet Lies of P, Day Z en My Hero One’s Justice 2 aan je bibliotheek toe te voegen voordat ze verdwijnen.

Welke van deze drie september-games ga jij als eerste downloaden?