Hands-on: Gallipoli – een nog authentiekere Eerste Wereldoorlog shooter!

Als BlackMill Games je een uitnodiging stuurt om een gloednieuwe WW1 shooter te komen spelen, kun je niet anders dan meteen met veel plezier aan te melden voor de plicht. Tijdens Gamescom mochten we aan de slag met Gallipoli en we kunnen wel stellen erg enthousiast zijn!

BlackMill Games heeft al een drietal games ontwikkeld waarin de Eerste Wereldoorlog behandeld werd, maar na Verdun, Tannenberg en Isonzo keert men nu na een gedeelte uit die oorlog die niet veel kennen. In Gallipoli wordt de strijd namelijk uitgevochten in het Midden-Oosten, waar de Ottomanen en de geallieerden tussen februari 1915 en januari 1916, waarbij 250.000 soldaten het leven lieten.

In de game zullen spelers dan ook diverse locaties uit dit gevecht aandoen, waaronder de stranden van Dardanellen, maar ook de woestijnen van Mesopotamië (Irak). Dat laatste level hebben we ongeveer een ruime 20 minuten mogen spelen en ik kan je zeggen dat het een behoorlijke pittige strijd werd.

Net zoals in de voorgaande delen heeft de Alkmaarse studio weer alles op alles gezet om een authentieke Eerste Wereldoorlog shooter neer te zetten. Naast allerlei experts heeft men ook gelukkig nog een hele betrokken community die ze bijstaat voor alle kleine details.

Het resultaat is wederom een game die erg trouw blijft aan diens resources en een shooter die nog pittiger lijkt te worden dan diens voorgangers al waren. Alles qua uiterlijk van de wapens, uniformen tot aan de muziek toe voelt dus ook echt authentiek aan.

Nog dynamischer

Zo zijn er in vergelijking met Isonzo wat kleine aanpassingen gemaakt aan het klassensysteem, zoals de toevoeging van een Medic klasse (Stretcher Bearer) en een soort support klasse die ammunitie kan voorzien.

De Medic klasse lijkt ook goed van pas te komen bij het reviven van teamgenoten, want Gallipoli introduceert dus een revivesysteem. Zolang je niet op een “dodelijke” manier wordt neergeschoten kunnen teamgenoten en medics je dus kunnen reviven. Mocht je dezelfde ervaring als ons met de Battlefield 6 beta hebben, blijft het echter wel de vraag hoe veel medics daadwerkelijk zullen helpen of niet, maar het is wel gaaf dat er ook in deze game ruimte is gemaakt voor een Medic!

Ook heeft het team er ervoor gezorgd dat alle klassen niet toegang hebben tot dezelfde wapens. Waar in voorgaande games de Assault klasse toegang hadden tot zowel de grendelgeweren als de machinepistolen, maar dat zal dus nu nog meer gebalanceerd moeten worden en teams dus elkaar beter aan moeten gaan vullen. De ontwikkelaars noemden dit overigens het dynamischer maken van de strijd.

Over dynamisch gesproken: de game kent ook veranderende weersomstandingheden, zoals in ons geval een zandstorm in de woestijn. Hierdoor wordt het bijna onmogelijk om je vijanden nog te zien en wordt het nog moeilijker om de strijd aan te gaan!

Van wat we tot nu toe hebben gezien, worden we eigenlijk alleen maar enthousiast. Ondanks dat de game wat kleine bugs heeft, wat volkomen logisch is aangezien het de pre-alfa versie was die we speelden, kijken we nu al uit om volgende maand met de bèta van de game aan de slag te kunnen!