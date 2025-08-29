PlayStation 6-handheld is mogelijk een hybride zoals de Switch 2

Er zijn nieuwe geruchten over de PlayStation 6-handheld op het internet verschenen, waarin wordt geclaimd dat deze een hybride handheld wordt, zoals de Nintendo Switch 2.

Er wordt al enige tijd gespeculeerd over de nieuwe console van Sony. Zo lijkt het nagenoeg zeker te zijn dat er twee varianten komen, namelijk een traditionele console en een handheld. Volgens de betrouwbare YouTuber Moore’s Law is Dead wordt die handheld een hybride, net zoals de Nintendo Switch-consoles.

De handheld zou de codenaam “Canis” hebben gekregen en moet gelijktijdig met de PlayStation 6 verschijnen. Deze verschijnt volgens dezelfde geruchten eind 2027 of begin 2028. Volgens de YouTuber is het zeker dat de handheld zo op een TV aangesloten kan worden. Wanneer de handheld “gedockt” is zal deze nog krachtiger zijn dan de PlayStation 5.

Ook heeft Moore’s Law is Dead meer informatie over de specificaties van de PlayStation 6 gekregen. Zo zou de handheld een AMD-APU met vier Zen 6c-cores hebben, en daarnaast nog twee cores die gereserveerd zijn voor systeemtaken. De handheld zou ook haptische feedback kunnen geven, net zoals controllers, en een M.2 SSD-slot hebben.

Sony heeft uiteraard niet gereageerd op de geruchten, dus houdt vooralsnog de zout bij de hand.