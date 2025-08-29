Sony’s Firesprite bezig met verhaal gedreven duistere actie-avonturengame

Er zijn nieuwe details van Sony Firesprite’s nieuwe onaangekondigde game naar boven gekomen, doordat de ontwikkelaar een vacature heeft geplaatst.

Op de vacature van de ontwikkelaar staat vermeld dat het gaat om een duistere verhaal gedreven actie-avonturengame voor de “volgende generatie”. De game zou personages en emoties bevatten met een onderscheidend optreden, waarmee de immersie van spelers wordt verhoogd en de lat voor personage-animatie hoger wordt gelegd”. De game zou AAA-ambities hebben, net als “genre verleggende doelen en een sterke focus op personages”.

Firesprite werd door Sony in 2021 ingelijfd en kwam in 2023 met de VR-game Horizon: Call of the Mountain. Daarvoor werkte het bedrijf al samen met Sony aan games als Astro’s Playroom en de mobiele game Run Sackboy Run. De studio kwam vorig jaar in opspraak nadat er geluiden waren over een giftige werksfeer en medewerkers die het bedrijf zouden verlaten.