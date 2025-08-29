Battlefield 6 bevat grotere levels, nieuwe uitdagende modus Elden Ring Nightreign en meer in overig nieuws week 35

De eerste week na de Gamescom zit er alweer op en het zal je ongetwijfeld vast opgevallen zijn door alle previews die er voorbij zijn gekomen (er komen nog meer aan!). Daarnaast was er ook deze week weer genoeg ander nieuws!

Nieuws

De bèta van Battlefield 6 kende alleen relatief kleine levels, maar de volledige game zal op 10 oktober wat grotere levels krijgen, zoals Operation Firestorm en Marak Valley. Van laatstgenoemde heeft EA alvast een screenshot gedeeld!

Goed nieuws die een goed excuus zoeken om Assassin’s Creed Mirage nog eens op te starten. Dit najaar zal er namelijk gratis extra content naar de game komen. Een nieuw hoofdstuk zal diverse missies aan de game toevoegen en dat speelt zich af in de oude Arabische stad AlUla.

Assassin’s Creed Mirage players, we have a surprise coming your way later this year! 📖 New story chapter & missions set in 9th century AlUla

🎮 Gameplay improvements for the base game and the new location

🎁 All for free Stay tuned! pic.twitter.com/8CjB3MRvfR — Assassin’s Creed (@assassinscreed) August 23, 2025

Atari lijkt een flinke slag te hebben geslagen bij Ubisoft door alle rechten van diverse IP over te nemen. Het gaat om de games Grow Up, Child of Eden, I Am Alive, Grow Home en Cold Fear. De uitgever wil de games onder hun eigen label opnieuw uitbrengen en onderzoeken wat het bereik ervan is. Zoals je wellicht gemerkt hebt, zijn het wel allemaal IP waar Ubisoft al jaren niks meer doet. Zo dateert de laatste Child of Eden zelfs uit 2011!

Bethesda heeft weer een hint gegeven naar een derde uitbreiding voor Starfield. Hoewel Tim Lamb in een interview geen details wilde onthullen laat hij wel weten dat er gratis content updates komen, maar dus ook een verhalende DLC.

SEGA en Ryu Ga Gotoku hebben laten weten op 24 september (net voor Tokyo Game Show) een grote showcase te zullen houden. Dit jaar verscheen Like a Dragon: Pirate Yakuza on Hawaii en fans hopen nu dat er tijdens de showcase een nieuw deel uit de serie wordt aangekondigd. We weten overigens ook dat de ontwikkelaar aan een nieuwe Virtua Fighter werkt.

RGG SUMMIT 2025 is coming!

📌 Tue. 9/23 @ 8pm PDT / Wed. 9/24 @ 5am CEST

📺 SEGA YouTube & Twitch (links to come)

🎥 Re-streamers & reactions welcomed!

➡️ Directly following #RGGSUMMIT2025 we’ll also stream an RGG DIRECT for a deeper dive on the information announced! Look… pic.twitter.com/6XIHvq2fvm — RGG Studio | Like a Dragon & Yakuza Series (@RGGStudio) August 28, 2025

Marvel’s Spider-Man heeft een mod waarin de game omgetoverd wordt naar een co-op multiplayergame en fans kunnen dit wel waarderen. Een video op X werd meer dan 1 miljoen keer bekeken, want ja het is ook hilarisch om het met meerdere Spider-Men op te nemen tegen Rhino.

LMFAOOOOO ITS CHAOTIC AS HELL IN THE CAMPAIGN https://t.co/j6VCXGv8Kh pic.twitter.com/yiHTxyt2Pv — ⚡️スパイディ7はこちら⚡️ (@7Spideycomics) August 26, 2025

High On Life is in de VS al speelbaar op de Nintendo Switch 2, maar dus blijkbaar nog niet hier in Europa. De upgrade kost niks en het lijkt een kwestie van tijd tot de game ook naar Europa komt. De Switch 2 versie bevat naast verbeterde visuals en resolutie (1080p) ook ondersteuning voor de muisbesturing van de nieuwe joy-cons.

🚨 GET HIGH ON LIFE FOR NINTENDO SWITCH 2! Players in the Americas can NOW purchase the action-packed galactic adventure on BOTH Nintendo consoles. Already buy for the original Switch? UPGRADE. FOR. FREE. 👉 BUY: https://t.co/d497odLnS3

👉 UPGRADE: https://t.co/rdC820RLBp pic.twitter.com/hS9tkojQE5 — High On Life (@highonlifegame) August 28, 2025

Elden Ring Nightreign krijgt op 11 september een update die spelers nog meer op hun skill zal testen. Deze introduceert namelijk de uitdagende expedition modus Deep of Night. Naast sterkere vijanden, zullen er geen terreinveranderingen worden doorgevoerd en zullen er speciale items beschikbaar zijn. Echter waarschuwt FromSoftware dat deze items niet alleen in jouw voordeel zullen werken.

Serie/ fimnieuws

De Mass Effect serie laat nog wel even op zich wachten. De serie die door Amazon wordt gemaakt, met een groot deel van de Fallout productiecrew, zal namelijk pas vanaf eind volgend jaar beginnen met de opnames.

Karim Zreik (Jessica Jones) en Ari Arad (Uncharted en Borderlands) nemen de productie voor de Mass Effect serie op zich en zullen worden bijgestaan door Michael Gamble, die ook de regisseur is voor de volgende Mass Effect game.

Paramount is met Activision in gesprek voor een verfilming van Call of Duty. De film die zij in gedachten hebben, zal draaien om Ghost en Captain Price en dus de Modern Warfare reeks.

Paramount is in talks to buy the rights to develop a ‘CALL OF DUTY’ movie. (Source: https://t.co/AC5io2umOQ) pic.twitter.com/W1ZEgIOOzw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 29, 2025

Trailers

We hadden hem over het hoofd gezien, maar tijdens Gamescom 2025 werd de Steam game PVKK: Planetenverteidigungskanonenkommandant (zeg dat maar drie keer snel achter elkaar) aangekondigd. Daarin moet je de wereld verdedigen vanuit een bunker en naast raketten afvuren op vijandelijke schepen ook thee drinken en problemen in de bunker oplossen. Ja het klinkt net zo merkwaardig als de titel van de game toch?!



De free-to-play actie-RPG Where Winds Meet heeft een releasedatum gekregen en zal op 14 november naar de PC (Steam, Epic Games Store en Microsoft Store) en PlayStation 5 komen.

Square Enix heeft een nieuwe trailer van de Final Fantasy Tactics remaster vrijgegeven. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles verschijnt op 30 september voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X ,Nintendo Switch en Switch 2.

Aces of Thunder, een VR spin-off van War Thunder heeft een releasedatum gekregen en zal op 2 september verschijnen voor PlayStation VR2 en SteamVR. De game kost €29,99 en na de release zal er ook een non-VR versie verschijnen.

Frostpunk 2 komt op 18 september naar de PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Xbox Game Pass en daarnaast verschijnt er voor de PC-versie een update waardoor je de game met controllers kunt spelen. In een nieuwe video laat ontwikkelaar Skybound Games de consoleversie in actie zien.

Nightdive Studios gaf eerder deze week nog aan een remaster van Eternal Darkness te willen maken, maar werkt op dit moment aan de remaster van Outlaws. Het origineel verscheen in 1997 voor de PC en zal op 20 november verschijnen voor de PC (Steam, GoG, Humble Store, en Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

Modders worden steeds creatiever: Aaron Christophel wist namelijk de klassieker Doom op een laadstation te draaien. Het resultaat is te zien in onderstaande video.

De 2D Cyberpunk platformer Replaced is opnieuw uitgesteld en zal nu pas in het voorjaar van 2026 gaan verschijnen. Ook meldt Sad Cat Studios dat de game naar PC (Steam en Epic Games Store) en Xbox Series S/ X komt en hierdoor kunnen we wel constateren dat de Xbox One versie is geschrapt. Wel zijn er drie nieuwe video’s van de game vrijgegeven.

Lost Soul Aside is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PC en PlayStation 5 en vanaf vandaag is er ook een demo van de game te spelen. Om dit allemaal te vieren, heeft ontwikkelaar UltiZeroGames een launch trailer en een demo trailer vrijgegeven!