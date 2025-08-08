Metroid Prime 4 komt dit jaar, Lost Soul Aside goud en meer in overig nieuws week 32

De werkweek zit er weer op en deze week domineerde het Battlefield 6 nieuws, maar er was ook nog ander nieuws. Hier komt ie!

Nieuws

Oh ja, maar we beginnen nog wel even met de grote shooter van DICE, want EA heeft laten weten dat spelers van Battlefield 6 zelf kunnen bepalen welke componenten van de game ze installeren. Denk hierbij aan de singleplayer, de multiplayer en zeer waarschijnlijk de multiplayer. Het basispakket van de game kost je 55GB op PC en kan oplopen tot 80GB.

Apart nieuws van de week over de chat in de EA app. Arc Raiders was namelijk tijdelijk gecensureerd in de chat. Games als Fortnite en Call of Duty werden gewoon getoond, maar de co-op third person extraction shooter werd vervangen door hashtags en andere symbolen. Zou het te maken hebben met het feit dat voormalig DICE chef Patrick Söderlund de game maakt? Het is in ieder geval al weer mogelijk.

Kingdom: Come Deliverance ontwikkelaar Warhorse Studios overweegt om meerdere projecten tegelijkertijd te ontwikkelen. De studio is ambitieus en wil graag RPG’s blijven maken. Helaas komt er van hun in ieder geval geen remaster van het eerste deel, want daar heeft men gewoonweg de tijd niet voor. Wellicht dat uitgever Deep Silver daar nog wel een andere oplossing voor heeft, maar van Warhorse Studios kunnen we alleen DLC en nieuwe games verwachten.

Over DLC van Kingdom: Come Deliverance 2 gesproken: in september zal de tweede DLC van de game gaan verschijnen. De DLC zal tijdens de Gamescom worden getoond en de grootste DLC zijn die de studio ooit gemaakt heeft.

DayZ is deze maand een van de PlayStation Plus-games en dat heeft de game goed gedaan. 1,3 miljoen PlayStation Plus-abonnees hebben de game aan hun bibliotheek toegevoegd en de game kent nu dagelijks 650.000 spelers per dag. De servers hebben het er zelfs een beetje moeilijk mee, maar Bohemia Interactive werkt druk aan een oplossing.

📢Good news, survivors!

DayZ has been claimed by 1.3 million new players through PlayStation Plus monthly games. On Day 1 alone, over 300,000 freshies arrived in Chernarus and Livonia.

We hope you’ve already met some friendly survivors out there. To those who experienced server… pic.twitter.com/1T4qufo0DH — DayZ 🖥 🎮 ❤️ (@DayZ) August 6, 2025

Nintendo heeft nogmaals bevestigd dat Metroid Prime 4: Beyond nog steeds gepland staat om dit jaar te verschijnen. Dit doet men in een artikel over de games die de platformhouder meeneemt naar de Fan Expo in Canada. We houden nog steeds een precieze releasedatum tegoed, maar ongetwijfeld zullen we daar later dit jaar nog wel een Direct voor krijgen.

Hollow Knight: Silksong is niet alleen op de Xbox booth te spelen tijdens de Gamescom in Keulen. Ook op de Nintendo stand staat de game klaar om gespeeld te worden.

Mocht je Hell is Us willen testen voor je hem eventueel aanschaft, kun je het beste even tot volgende week wachten. Op 12 augustus zal er namelijk een demo van de actie-RPG verschijnen op consoles.

Goed nieuws voor degene die uitkijken naar Lost Soul Aside: de game is namelijk “goud” gegaan. Dat betekent dat alles goed op de planning is om op 29 augustus uit te komen!

Lost Soul Aside has officially gone gold! “Lost Soul Aside has completed all development and will release on August 29th as scheduled.” Captured and machine translated via WeChat. pic.twitter.com/Zh8i0kqHaL — KAMI (@Okami13_) August 6, 2025

Mocht je dit weekend niks te doen hebben, kun je meedoen aan de speeltest van Drag X Drive op de Nintendo Swich 2. Deze vinden plaats op zaterdag 9 augustus tussen 12:00 en 16 en zondag 10 augustus tussen 2 en 6 uur, maar ook tussen 18:00 en 22:00.

Wie heeft een bureau nodig als je broek dichterbij is? Je kunt #DragxDrive met muisbesturing op elk vlak oppervlak spelen. pic.twitter.com/8bbgR0KO4C — Nintendo Nederland (@NintendoNL) August 7, 2025

Serie/ fimnieuws

Er komt een verfilming van The Medium van Bloober Team. The Hollywood Reporter meldt dat It- en Anabelle-schrijver en -producent Gary Dauberman heeft de rechten in handen en neemt de klus op zich als producent, samen met Mia Maniscalco, de directeur van Coin Operated, een productiebedrijf van Dauberman. Er wordt naar een schrijver en regisseur gezocht.

EA Entertainment’s directeur Laura Miele ziet het wel zitten om Apex Legends te verfilmen. Volgens haar is er voor deze game nog genoeg te vertellen over diens personages. Hoewel ze er niet direct toe geeft dat er een film of serie van de Battle Royale game wordt gemaakt, klinkt het toch iets dat ze voor later in de planning in gedachten heeft.

Trailers

Wreckreation is een nieuwe game van Three Fields Entertainment, een studio die bestaat uit voormalig ontwikkelaars van Need for Speed. Het is een open wereld racegame, waar spelers zelfs hun eigen circuits kunnen bouwen. Check de video voor meer info!

THQ Nordic heeft tijdens hun Digital Showcase de game SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide aangekondigd. In de platformer moeten spelers als SpongeBob en Patrick Bikini Bottom zien te redden uit de handen van de Vliegende Hollander.

We blijven nog even bij THQ Nordic, want de uitgever heeft ook de first person actie RPG Fatekeeper aangekondigd voor de PC. De game komt ergens in de winter als Early Access game op Steam verschijnen. Het ziet er in ieder geval veel belovend uit!

Plants vs Zombies: Replanted werd vorige week al aangekondigd voor de Switch en diens opvolger, maar de remaster zal op 23 oktober ook naar de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series S/ X komen.

Lost Soul Aside is de actie-RPG die door het Chinese Ultizero Games wordt ontwikkeld en geïnspireerd is door Final Fantasy 15 en Devil May Cry en het resultaat is een actie-volle game. In een video toont de ontwikkelaar de wapens uit de game!

Marvel Tokon: Fighting Souls is een drie tegen drie vechtgame en in een nieuwe video wordt alles verteld wat je moet weten! De game moet in 2026 verschijnen voor de PC en PlayStation 5.

De eerste gameplay-beelden van Virtua Fighter zijn door SEGA online gegooid. In januari werden er al beelden getoond, maar dat was in-engine en dus geen daadwerkelijke gameplay. Wanneer de game moet verschijnen en op welke platformen is nog niet bekend.

Eerder deze week belichtte EA al de carrière modus van EA Sports FC 26 uit, maar ook de Ultimate Team modus is voorzien van een trailer die alle ins en outs laat zien.

Een nieuwe Borderlands 4 video laat de customization opties van Rafa zien. Dit personage wordt door Gearbox bestempeld als de ideale keuze voor degene die van FPS houden.