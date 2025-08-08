Helaas! Cheaters al in Battlefield 6 aanwezig

Een first person shooter zonder cheaters lijkt anno 2025 nog steeds niet mogelijk. De open beta van Battlefield 6 wordt nu al geteisterd door valsspelers!

Het heeft nog geen 24 uur geduurd of de cheaters hebben hun weg al weten te vinden in de lobby’s van Battlefield 6. Hoewel miljoenen gamers zich weten te vermaken, hebben enkele #!@! valsspelers de Javelin Anti-cheat software weten te omzeilen.

Het goede nieuws is dat het EA en DICE de tijd geeft om dit nader te onderzoeken en zo veel mogelijk de kiem in te smoren, maar voor degene die de game willen proberen kan dit behoorlijk frustrerend wezen.

Op social media staan al enkele video’s waarin wordt getoond hoe de cheaters de wallhacks en aimbots weten te gebruiken. Het is echt te triest voor woorden, maar wel de waarheid waar we mee moeten dealen.

Just a quick heads up! Forcing players to enable TPM 2.0 and Kernel-level driver anti-cheat system doesn’t prevent hackers/cheaters spoofing and/or use 3rd party cheat software. Believe it or not, it is still happening on @Battlefield 6 Open Beta test! pic.twitter.com/pO6611a0Fp — Nova (@WisdomAegis) August 7, 2025

🚨CONFIRMED: Cheats are already working in Battlefield 6. This footage proves CHEATS are FULLY FUNCTIONAL on Day 1 of Early Access Beta. pic.twitter.com/j9WSyWPEI1 — ItsHapa (@ItsHapa) August 7, 2025

Hopelijk bedenken de mannen van Battlefield Studios snel een oplossing. Er zijn natuurlijk al hele creatieve manieren geweest om cheaters aan te pakken, zoals hun wapens niet schadelijk te maken of gewoon lekker met de banhamer te meppen. EA heeft in ieder geval nog tot 10 oktober om met een gepaste oplossing te komen. Zijn jullie al cheaters tegen gekomen in Battlefield 6?