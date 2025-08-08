GTA 6 krijgt een “eerlijke prijs” volgens uitgever

Take-Two wil nog niet zeggen of GTA 6 80 dollar gaat kosten, maar wel dat de game een “eerlijke prijs” zal krijgen.

In een gesprek met Variety werd de CEO van Take-Two Interactive gevraagd naar de prijsverhogingen van games en wat dat betekent voor GTA 6.

Volgens Zelnick zal Rockstar Games zelf, wanneer de tijd daar is, bekendmaken wat de prijs voor GTA 6 zal worden.

“Ons doel is altijd om meer waarde te leveren dan wat we vragen, dus hebben we altijd al variabele prijzen gehanteerd binnen het bedrijf. Zoals je weet, is de aanpak in de industrie om games tegen een premiumprijs te lanceren, soms met speciale edities, en na verloop van tijd meestal om de prijs te verlagen om de totale marktomvang te vergroten. Wij doen precies hetzelfde. Ik denk dat we, waarschijnlijk meer dan de meesten, er sterk op gefocust zijn om ervoor te zorgen dat de ervaring geweldig is, niet alleen omdat de game zelf geweldig is, maar ook omdat consumenten er een eerlijke prijs voor hebben betaald.”

Hiermee heeft de chef van Take-Two op een professionele manier de vraag weten te ontwijken en lijkt het er steeds meer op dat ook GTA 6 een duurdere game gaat worden. Ach als het de prijs en het wachten maar waard is, toch?