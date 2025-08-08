Een jaar aan Marvel Rival’s personages in de planning

Netease gaat niet op de lauweren rusten wat betreft Marvel Rivals. Volgens producent Guangguang heeft het team voor een jaar aan personages in de planning staan.

In een exclusief interview met Insider Gaming laat de producent weten dat er voor de komende 12 maanden in ieder geval 24 personages aan de game worden toegevoegd. De game komt iedere nieuwe in-game seizoen met twee nieuwe helden/ schurken naar de game en dat is ook een van de unieke features van de hero shooter.

Het schijnt overigens een jaar te duren om een personage naar de game te brengen. Dit komt door onder andere het stemwerk, de animaties, het maken van de concept art en het ervoor zorgen dat de gameplay goed in de game past.

Hoewel veel games hun personages/ DLC plannen al ruim van tevoren onthullen, wil Netease dat niet doen om alles “vers te kunnen bieden en ook nog met wat verrassingen te kunnen komen.”

Fans hopen in ieder geval dat Deadpool naar de game komt en helaas heeft Guangguang daar bij Insider Gaming niks over verteld, behalve dat fans “moeten blijven kijken” voor wat de toekomst zal onthullen.