Activision niet bang voor Battlefield 6, omdat Call of Duty “te groot is om te falen”

De hoge piefen van Activision zien wel dat er een grote hype rondom Battlefield 6 is, maar zijn niet bang dat zij daar met Call of Duty Black Ops 7 niet tegen op kunnen boksen.

Insider Gaming heeft van anonieme bronnen vernomen dat Activision Battlefield 6 in de gaten houden, maar niet bang zijn dat de game de concurrentie met hen aan gaat.

De hoge piefen zouden zelfs ervan overtuigd zijn dat Call of Duty “te groot is om te falen” en gewoon winst op zal blijven leveren, ondanks dat ze elk jaar een nieuwe versie uitbrengen. Op het moment van schrijven staan er in ieder geval voor de komende vier jaar een nieuwe iteratie op het programma.

Dat begint met Call of Duty Black Ops 7 dat in november zal verschijnen en tijdens Gamescom Opening Night Live zal worden onthuld. De game zou als een “sterke titel” worden bestempeld, ondanks dat er gesproken is over problemen bij de ontwikkeling.

Die game zal het dan ook “direct” opnemen tegen Battlefield 6 dat alleen een iets minder futuristische setting heeft. Het wordt dan ook interessant om te zien wie van de twee elkaar het meest “pijn” gaat doen. Welke shooter gaan jullie in huis halen? Of kopen jullie ze gewoon allebei?