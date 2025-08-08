Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mist online modus bij launch, verschijnt later dit jaar

Over minder dan drie weken verschijnt Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, en voor veel fans is dit het moment waar ze jaren op hebben gewacht. De remake van Metal Gear Solid 3 belooft niet alleen een grafische facelift en moderne quality of life verbeteringen, maar ook een gloednieuwe online modus: Fox Hunt. Er is echter één addertje onder het gras, die online modus komt niet meteen beschikbaar.



Volgens de officiële website van de game wordt Fox Hunt pas later dit najaar toegevoegd, ergens tussen de derde week van september en eind december. Wie had gehoopt om direct na release met vrienden online te duiken, zal dus nog even geduld moeten hebben.

Fox Hunt wordt gepresenteerd als de spirituele opvolger van Metal Gear Online. Volgens Konami behoudt deze modus de “fundamentals” van de populairste regels uit die multiplayer-ervaring. Het draait wederom om stealth en strategie: spelers moeten hun tegenstanders ontwijken en opgaan in de omgeving via camouflage om te winnen. Klassieke Metal Gear-elementen dus, maar dan in een frisse, competitieve setting.

Ondanks het uitstel van Fox Hunt is er genoeg reden om uit te kijken naar 28 augustus, wanneer Metal Gear Solid Delta: Snake Eater verschijnt op PS5, Xbox Series X/S en PC. En voor wie het niet kan laten: tijdens Gamescom is de game al speelbaar van 20 t/m 24 augustus.

Het is duidelijk dat Konami inzet op zowel nostalgie als vernieuwing. De afwezigheid van de online modus bij release is jammer, maar met alles wat de remake wel belooft te bieden, blijft dit een van de spannendste releases van 2025.