Heretic + Hexen Remaster brengt klassieke Dark Fantasy-FPS terug naar moderne platformen

Tijdens QuakeCon 2025 hebben Bethesda, id Software en Xbox een verrassingsaanval ingezet en fans van klassieke shooters zullen er blij mee zijn. De geliefde fantasy-FPS-games Heretic en Hexen zijn niet alleen officieel opnieuw aangekondigd, maar ook meteen uitgebracht in een gloednieuwe, uitgebreide remaster.



De bundel, simpelweg getiteld Heretic + Hexen, is beschikbaar op Xbox, Nintendo Switch, PlayStation en PC. Voor wie het nog mooier wil: de collectie is gratis beschikbaar via Game Pass én wie de originele games al op Steam bezit, krijgt de remasters zonder extra kosten.

Klassiekers in een modern jasje

Oorspronkelijk ontwikkeld door Raven Software in samenwerking met id Software in de jaren ’90, waren Heretic en Hexen fantasy-varianten van de toenmalige Doom-formule. Gebouwd op een aangepaste Doom-engine, boden de games unieke features zoals verticale aiming, een inventory-systeem, en magische wapens in plaats van kettingzagen en shotguns.

Hoewel id’s andere klassiekers zoals Quake en Doom al eerder moderne remasters kregen van NightDive Studios, bleven Heretic en Hexen lange tijd achter, tot nu. Xbox-baas Phil Spencer hintte in 2023 al naar een mogelijke terugkeer van de reeks, nadat Microsoft via de overname van Activision ook de rechten op deze titels in handen kreeg. Twee jaar later is die droom werkelijkheid geworden.

Wat zit er in de bundel?

De Heretic + Hexen collectie bevat de volgende titels:

Heretic: Shadow of the Serpent Riders

Hexen: Beyond Heretic

Hexen: Deathkings of the Dark Citadel

Daarnaast bevat de bundel twee compleet nieuwe episodes:

Heretic: Faith Renewed

Hexen: Vestiges of Grandeur

En voor de echte retrofans zijn ook de originele DOS-versies van de games inbegrepen.

Belangrijkste verbeteringen en features

De remasters zijn geen simpele poorten. NightDive Studios heeft flink uitgepakt met moderne aanpassingen en quality of life upgrades:

Online cross-platform co-op & deathmatch voor maximaal 16 spelers

Lokale split-screen multiplayer tot 8 spelers

Verbeterde soundtrack van Andrew Hulshult (Tome of Power, aan/uit te zetten)

In-game mod browser voor community content

4K en 120 FPS ondersteuning via multithreaded rendering

Vault met concept art en ongebruikte sprites

Uitgebreide toegankelijkheidsopties, waaronder tekst-naar-spraak en visuele verbeteringen

Moderne controller support en snellere wapenwissel via weapon carousel

Widescreen support, quick save/load en toggle tussen originele en gebalanceerde gameplay

Een ode aan het verleden, speelbaar in het heden

Met Heretic + Hexen brengt NightDive Studios niet alleen twee vergeten juweeltjes terug, maar eert het ook het erfgoed van de fantasy-shooter. Dankzij de nieuwe content, verbeterde technologie en uitgebreide multiplayeropties is dit dé manier om (opnieuw) in de duistere wereld van magische oorlogsvoering te duiken.

Of je nu nostalgisch terugdenkt aan LAN-parties in de jaren ’90 of deze titels voor het eerst ontdekt: dit is de ultieme manier om Heretic en Hexen te (her)beleven.