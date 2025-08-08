Ontwikkeling van Contraband stilgelegd

Na jaren van samenwerking tussen Avalanche Studios Group en Xbox Game Studios Publishing lijkt het avontuur voor Contraband voorlopig tot stilstand te zijn gekomen.



In een korte verklaring heeft Avalanche bevestigd dat de actieve ontwikkeling van de game is stopgezet:

“Active development has now stopped while we evaluate the project’s future.”

Contraband werd in 2021 aangekondigd. Ondanks de spannende insteek en het feit dat het project werd geleid door de makers van Just Cause, bleef het lang stil rondom de titel. Nu blijkt dat de ontwikkeling volledig is stilgelegd, terwijl Xbox en Avalanche “de toekomst van het project evalueren”.

Hoewel er dus nog geen sprake is van een officiële annulering, is de toekomst van Contraband op zijn zachtst gezegd onzeker. Avalanche sluit het statement af met een dankwoord aan de fans:

“We’re thankful for the excitement we’ve seen from the community since we announced and will gave an update on what’s next as soon as we can.”

Wanneer of óf we meer gaan horen over Contraband, blijft voorlopig de vraag. Tot die tijd lijkt het project in de wachtkamer te staan.