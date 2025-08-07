Ruim 80 miljoen PlayStation 5-consoles verscheept

Sony heeft tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten in totaal 80,3 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 aan winkels te hebben verkocht.

Het afgelopen kwartaal gingen er 2,5 miljoen exemplaren van de console richting de retailers en dat is een stijging van 0,1 miljoen exemplaren ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook qua PlayStation Network-gebruikers werd een stijging genoteerd van maar liefst 7 miljoen, wat het totaal op 123 miljoen brengt. Dit zijn dus niet abonnees voor PlayStation Plus.

Over het kwartaal eindigend op 30 juni werden in totaal 65,9 miljoen PlayStation 5- en PlayStation 4-games verkocht en dat is een stijging van 12,3 miljoen games ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van al die games waren 6,9 miljoen exemplaren first party games en 83 procent van alle verkopen gingen via de PlayStation Store.

De laatste tijd wordt er al hevig gespeculeerd over de komst van de PlayStation 6, die mogelijk eind 2027 of begin 2028 zal komen. AMD werkt in ieder geval weer aan de GPU en CPU van de nog te onthullen console en mogelijk handheld.