AMD gaat mogelijk de chips leveren voor de PlayStation 6

Hoewel Sony de PlayStation 5 Pro nog niet heeft uitgebracht, is het bedrijf achter de schermen ook bezig met de toekomst na de PlayStation 5. Men zou AMD wederom hebben gevraagd om chips te maken voor de PlayStation 6.

Dit meldt Reuters tenminste dat heeft vernomen dat AMD een competitieve biedingsproces heeft moeten winnen. Daarbij wisten ze zowel Intel als Broadcom achter zich te houden, maar ze hadden natuurlijk wel het geluk dat ze al de chips voor de PlayStation 5 en diens Pro-variant aan het maken was. Dit was ook een van de grootste redenen dat ze ook voor de PlayStation 6 aan de slag mogen, want Sony was bang dat de console niet backwards compatible zou worden als ze voor een andere leverancier waren gegaan.

“De overstap van AMD, dat de PlayStation 5-chip maakte, naar Intel zou het risico van backwards compatibility met zich meebrengen, wat een onderwerp van discussie was tussen Intel- en Sony-ingenieurs en -managers. Het garanderen van backwards compatible met eerdere versies van de PlayStation zou kostbaar zijn geweest en technische middelen hebben gekost. PlayStation-gebruikers toestaanom games te spelen die ze voor oudere systemen hebben gekocht, is een functie die Sony vaak in een next-generation systeem opneemt.”<

Intel, dat in 2022 al gesprekken met Sony voerde, zou helaas niet met Sony eruit zijn gekomen. Laatstgenoemde had twijfels over hoeveel winst Intel zou maken per verkochte chip. In een reactie op het bericht van Reurters meldt Intel nu als volgende:

“We zijn het absoluut niet eens met deze karakterisering, maar gaan geen commentaar geven op huidige of potentiële klantgesprekken. We hebben een zeer gezonde klantenpijplijn in zowel onze product- als gieterijactiviteiten en we richten ons volledig op innovatie om aan hun behoeften te voldoen.”

Het kan overigens nog wel even duren voor Sony met de PlayStation 6 op de proppen komt. Tijdens het proces van Microsoft voor de overname van Activision Blizzard zou er uit papieren blijken dat Sony de volgende generatie PlayStation pas in 2028 wil uitbrengen.