Darth Vader is niet meer, Delta Force naar consoles en meer in overig nieuws week 37

De PlayStation 5 Pro is deze week dan eindelijk uit de doeken gedaan en het wachten is eigenlijk op een reactie van de concurrentie. Hoewel dit nog niet het geval is werd er deze week nog veel meer getoond, bekendgemaakt en gespeculeerd!

Nieuws

De ontwikkelaars van Star Wars Outlaws werken druk aan een patch die sommige stealth missies moeten verbeteren. Het blijkt dat sommige van die missies onmogelijk worden gemaakt en dat was niet de bedoeling van Massive Entertainment. Ergens volgende week moet er een update komen die het gebeuren aan zal pakken.

Delta Force (voorheen bekend als Delta Force Hawk Ops) zal begin volgend jaar naar consoles komen. In een vragenvuurtje op YouTube laat ontwikkelaar Timi Studio Group weten dat de PC versie vanaf eind dit jaar in Early Access zal verschijnen en dat er ook gewerkt wordt aan controller-ondersteuning op de PC.

Goed nieuws voor degene die bang waren dat The Crew 2 en Motorfest ooit hetzelfde lot als het eerste deel zouden ondergaan. Beide games krijgen namelijk een offline modus. Dit betekent dat als de servers offline gehaald worden je gewoon door kunt blijven spelen.

Voor de fans van EA Sports FC: deze week werd er bekendgemaakt welke tien spelers het beste uit de Eredivisie zijn. Uiteraard is kampioen PSV ruim vertegenwoordigd met vijf spelers.

De 𝟏𝟎 𝐡𝐨𝐨𝐠𝐬𝐭𝐞 𝐄𝐫𝐞𝐝𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐞 𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬 in FC 25 🔝 pic.twitter.com/E6KRCnzrDq — Eredivisie (@eredivisie) September 12, 2024



Ondanks het dure prijskaartje van de PlayStation 5 Pro is de verkoop van de diskdrives nu al aan het stijgen. Of het zijn scalpers die alvast een duit in het zakje doen of het is een voorteken dat er toch veel geïnteresseerd zijn in de mid-gen update van Sony?!

Embracer heeft laten weten 4A Games (Metro games) en Zen Studios (Pinball games) niet meer van de hand te zullen doen. De uitgever laat weten blij te zijn met de assets van de ontwikkelaars en laat weten dat 4A Games aan twee onaangekondigde games werkt.

De medewerkers van Annapurna Interactive zijn opgestapt. Nadat directeur Nathan Gary staakte met onderhandelen met Annapurna Pictures om de gaming divisie onafhankelijk verder te laten gaan, vonden zij dat er niks anders op stond dan ontslag te nemen. De directeur wordt vervangen voor Hector Sanchez die krijgt de taak om vervanging te zoeken voor alle 25 medewerkers.

Films- en serienieuws

De Fallout serie is in de prijzen geraakt. Het wist namelijk twee Emmy’s binnen te slepen namelijk voor Outstanding Music Supervision en Outstanding Emerging Media Program. Laatstgenoemde heeft men te danken aan de interactieve website Fallout: Vault 33.



Het is dan misschien geen filmnieuws dat je hier zou verwachten, maar we vonden toch dat we het moesten melden. Deze week is namelijk James Earl Jones overleden op 93 jarige leeftijd. De acteur die bekend staat als de legende achter Darth Vader is niet meer.

De Borderlands film is ondanks een sterrencrew een behoorlijke financiële flop geworden. De ongeveer 120 miljoen dollar kostende productie is inmiddels uit de bioscopen gehaald en heeft slechtst 31 miljoen dollar opgebracht (dat is vergelijkbaar met de kosten voor de promotie van de film). Gezien daar iets minder dan de helft nog van naar de bioscopen zelf gaat, kun je wel uitrekenen hoe duur dit project is geworden..

Trailers

Dragon Ball Sparking Zero zit boordevol personages uit de Dragon Ball series. Zo komen ook een aantal personages uit de Buu Saga voorbij, waaronder Babidi, Majin Buu en Saiyaman. In de onderstaande trailer worden ze allemaal geïntroduceerd.

Daarnaast komen ook diverse personages uit Dragon Ball GT na de vechtgame. In de onderstaande trailer zien we alle personages die naar de game zullen komen.

Dead Island 2 krijgt op 22 oktober een Ultimate Edition en op diezelfde dag verschijnt ook de Neighborhood Watch modus verschijnen. Check de trailers voor alle details.

Assassin’s Creed: Shadows speelt zich af in het Feudale Japan en in een nieuwe trailer wordt je even rondgeleid. De game ligt vanaf 15 november in de winkels!

Nintendo komt eind deze maand met The Legend of Zelda: Echoes of Wisodom en in een nieuwe trailer krijgen we een uitgebreid overzicht op wat ons te wachten staat!

Planet Coaster 2 is voorzien van een releasedatum (6 november) en daarnaast is er ook een pre-order trailer vrijgegeven!

Geruchten

Average Lucia Fanatic wist eerder al de onthullingsdatum van de PlayStation 5 Pro te lekken en gooit er nog een schep bovenop. Volgens de beste man zal Nintendo namelijk begin oktober de Nintendo Switch 2 officieel aankondigen. De console moet 400 dollar kosten, maar waarschijnlijk 500 euro in ons kikkerlandje. We houden in ieder geval de pot zout bij de hand!