Sony komt mogelijk met een nieuwe State of Play over twee weken

Nu Sony de PlayStation 5 Pro heeft onthuld, hopen fans dat het bedrijf nu ook met games op de proppen komt om hen te overtuigen waarom ze de upgrade in huis moeten halen. Volgens journalist Jeff Grubb staat er binnenkort een nieuwe State of Play op de planning.

In een nieuwe aflevering van de Game Mess Mornings podcast geeft Grubb te kennen dat er over twee weken een nieuwe State of Play op het programma van Sony staat. Hij heeft nog geen idee wat Sony daar aan gaat kondigen. Normaliter kwam Sony met een PlayStation Showcase om hun grote games aan te kondigen, maar het zou zo maar kunnen dat dit ook via een State of Play gebeurd.

Immers deed de platformhouder dit eerder ook al met Concord en Astro Bot, die ook tijdens een State of Play werden getoond. Ons lijkt het slimmer als Sony de State of Play voor 26 september houdt, aangezien dan de PlayStation 5 Pro is te pre-orderen.