Tony Hawk in gesprek met Activision; fans zullen nieuws “waarderen”

Op 29 september is het alweer 25 jaar geleden dat de eerste Tony Hawk Pro Skater verscheen. De laatste tijd zijn er weer geruchten over een nieuw deel/ remake en Tony Hawk lijkt nu olie op het vuur te gooien.

De skateboarder liet dit weten in een gesprek met Mythical Kitchen, een YouTube kanaal over koken (waar zou je anders gamenieuws kunnen verwachten?). Daar geeft hij te kennen dat hij weer in gesprek is met Activision en dat ze nieuws zullen hebben dat fans wel zullen waarderen. Hij geeft ook toe dat dit de eerste keer is dat hij publiekelijk wat laat horen.

Activision, Tony Hawk en Vicarious Visions gingen in 2020 noodgedwongen uit elkaar nadat de laatste door de eerste werd ingelijfd en aan Call of Duty werd gezet. In 2020 zorgde de relatie nog voor de remakes van Tony Hawk Pro Skater 1 en 2. Ze waren al bezig voor remakes van het derde en vierde deel, maar helaas stak Activision daar zelf een stokje voor.

Ondanks dat heeft men wel geprobeerd om andere studio’s aan de reeks te zetten, maar steeds wist het de uitgever niet over te halen. Over iets meer dan twee weken zullen we zeker weten of het gaat om een nieuwe skateboardgame of dat Tony Hawk een personage wordt in de nieuwe Call of Duty.. Recent werd nog wel het logo van de reeks vernieuwd, dus grote kans dat het de eerste wordt!