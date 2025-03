Activision bevestigt officiële terugkeer Verdansk voor Call of Duty Warzone

Het was al een tijdje geen verrassing meer, maar Activision laat vandaag weten dat Verdansk echt terug zal keren in Call of Duty Warzone. Op 3 april, wanneer het derde in-game seizoen van Call of Duty Black Ops 6/ Warzone van start gaat, kunnen spelers het originele level van de Battle Royale spelen.

Er wordt al jaren gesproken over een mogelijke terugkeer en pas vorig jaar liet Activision weten dat Verdansk dit jaar weer van de partij zou zijn. De afgelopen weken hoorden we steeds meer geruchten en uiteindelijk begon Activision het ook te teasen.

As we celebrate Call of Duty: Warzone’s 5 Year Anniversary, it’s time to revisit a place of unforgettable memories 🪂 Verdansk returns to Call of Duty: Warzone on April 3 💥 pic.twitter.com/Ot7i77VOtd — Call of Duty (@CallofDuty) March 10, 2025

Hiermee stapt Call of Duty in de voetsporen van Fortnite en PUBG: Battlegrounds, dat ook hun originele level lieten terugkeren. Verdansk is vanaf 3 april weer te spelen in Call of Duty Warzone, alleen vragen wij ons nog steeds af of dit de redding is die de Battle Royale nodig heeft.