Rainbow Six Siege X bevat mogelijk 6vs6 modus

Dit gerucht komt van insider fraxiswinning, die in het verleden al vaker juiste informatie over Rainbow Six Siege X wist te lekken. Bij Ubisoft’s team zou gesproken worden van een “nieuwe Dual Front-modus” en deze zou non-stop actie moeten geven.

Ook claimt de insider dat er tussen 13 en 19 maart een gesloten bèta van de game zal worden gehouden. Hij weet nog niet hoe spelers zich daarvoor kunnen aanmelden en op welke platform(en) deze plaatsvindt. Mogelijk horen we hier op 13 maart meer over, wanneer Ubisoft een showcase online gaat knallen.

Also it will feature the new 6v6 mode,

In their words;

“Experience the new Dual Front game mode featuring 6v6 non-stop action”

Cool. https://t.co/HIUwea4OPv

— ‘ (@fraxiswinning) March 5, 2025