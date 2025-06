Sony komt zo met een gloednieuwe State of Play en daarin zullen we ruim 40 minuten aan games gaan zien! Kijken jullie hem live mee?!

De show begint om 23:00 en zal dus ruim 40 minuten duren en games tonen van “verschillende ontwikkelaars van over de hele wereld”. Het zou kunnen dat we hier de God of War spin-off gaan zien? Of dat we een update krijgen over Marvel’s Wolverine of Capcom’s Pragmata?! We zullen het zo allemaal zien!