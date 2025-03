Twee miljoen spelers voor Assassin’s Creed Shadows

Hoewel de uitgever nog geen verkoopcijfers van de game heeft gedeeld, meldt men op social media wel dat het mijlpaal van twee miljoen spelers is bereikt. Houd er wel rekening mee dat dit ook abonnees zijn die de game via Ubisoft+ spelen.

Echter is het genoeg om zowel de lancering van Assassin’s Creed Origins als Odyssey te overtreffen. Ubisoft bedankt de spelers voor hun deelname in feodaal Japan.

🔥 2 MILLION PLAYERS! 🔥

We’re thrilled to celebrate this incredible milestone!

Assassin’s Creed Shadows has now surpassed the launches of AC Origins and Odyssey. Thank you for joining the journey in Feudal Japan! #AssassinsCreedShadows pic.twitter.com/a6YezXNtYI

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) March 22, 2025