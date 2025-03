Fair Trade, vervolg op cozy merchant simulator Winkeltje: The Little Shop aangekondigd

Het Bredase Sassybot heeft Faire Trade aangekondigd, het vervolg op de geliefde ouderwetse fantasy-winkelmanagementsim Winkeltje: The Little Shop, die in 2025 naar Steam Early Access komt.

Met een nieuwe naam, maar dezelfde charme als zijn voorganger en meer diepgang en aanpassingsmogelijkheden dan ooit tevoren, nodigt Faire Trade spelers uit om in de schoenen te stappen van een ouderwetse winkeleigenaar om hun droombedrijf op te bouwen en een essentieel onderdeel te worden van een bruisende fantasiestad.

In Faire Trade kunnen spelers een kleine winkel bouwen en laten groeien van een bescheiden begin tot de levensader van een levendige fantasygemeenschap. Ontwerp je winkel en vul hem met grillige waren om de aandacht te trekken van eigenzinnige lokale bewoners en nieuwsgierige reizigers, en smeed vervolgens duurzame relaties met vaste klanten om de verkoop te zien toenemen en meer te ontdekken over de mysterieuze landen en zijn eigenaardige bewoners.

Spelers die geïnteresseerd zijn in het bouwen van hun eigen gezellige ouderwetse handelsimperium, kunnen Faire Trade nu op Steam op hun verlanglijstje zetten, inclusief het basisspel en een ‘Founder’s Edition’ met exclusieve cosmetische items, waaronder een spetterend op maat gemaakt pak. Degenen die meteen een voorsprong willen nemen op hun zakelijke vaardigheden, kunnen ook Winkeltje: The Little Shop ophalen met 55% korting op Steam vanaf morgen, 25 maart.

Faire Trade Belangrijkste kenmerken

● Bouw je droomfantasiewinkel – Sla alles op en verkoop het, van verse goederen tot betoverde

harnassen, en pas de prijzen aan om voorop te blijven lopen in een veranderende economie.

● Een dynamische wereld – Verken een bruisend dorp om excentrieke dorpelingen te ontmoeten en hun

verhalen te ontdekken terwijl je je aanpast aan seizoensveranderingen die nieuwe kansen en unieke

uitdagingen met zich mee kunnen brengen.

● Decoreren en personaliseren – Begin met een kleine winkel en laat je bedrijf uitgroeien tot een bloeiende

marktplaats, waarbij je elk detail ontwerpt om meer klanten aan te trekken.

● Zelf doen – Word een ambachtsman en maak je eigen waren: van drankjes tot textiel en

zelfs zwaardere items in een smidse. Of ga helemaal natuurlijk en kweek verse producten om je schappen

gevuld te houden.

● Het is gewoon zaken doen, schat! – Huur en train werknemers, zorg voor evenwichtige lonen en neem moeilijke

zakelijke beslissingen om je winkel soepel te laten draaien.