Tempels onvernietigbaar in Assassin’s Creed Shadows, Split Fiction film onderweg en meer in overig nieuws week 12

We naderen langzaamaan de Nintendo Switch 2 Direct en hoewel het nog behoorlijk rustig is qua geruchten, verwachten we binnenkort toch wel wat te gaan horen. Tot die tijd moet je het toch doen met deze overige nieuwtjes van de week!

Nieuws

MercurySteam kondigde onlangs hun nieuwe game Blades of Fire aan en in een artikel op het PlayStation Blog laat de ontwikkelaar achter games als Castlevania: Lord of Shadows en Metroid Dread weten dat spelers tussen de 60 à 80 uur zoet zullen zijn met de game.

De PC Gaming Show zal ook deze zomer weer worden gehouden. Dit zal op 8 juni moeten gebeuren en daar zullen 50 games voor de PC worden getoond. Hoe laat dit is, werd nog niet bekendgemaakt. Over het algemeen vindt deze show zich in de avond/ nacht plaats.

Stalker 2 heeft weer een flinke update gekregen die 1200 verbeteringen met zich meebrengt. Zo verandert de game wat aan de manier hoe vijanden bewegen, maar ook hoe NPC reageren op je voetstappen en zijn er wat wapens generfd. Voor een overzicht kun je het beste op de link in het bericht van X klikken.

Stalkers, Patch 1.3 has arrived!☘️ While you’re downloading, check the highlights at: https://t.co/sIfF1eQdgy See you in the Zone!☢️ pic.twitter.com/5kB0xxzpp8 — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) March 18, 2025

Opmerkelijk nieuwtje over Assassin’s Creed Shadows: De game heeft dankzij een update onvernietigbare tempels. Dit kwam door ophef van bij Japanse ambtenaren, die het beschadigen van tempels en diens inhoud zagen als een belediging richting het land. Desalniettemin hebben wij alles met respect behandeld en ons prima vermaakt met het nieuwste deel van de reeks.

Atari komt met een smartwatch waar vier klassieke games op zijn geprogrammeerd. De Atari 2600 My Play (die geïnspireerd is op de gelijknamige console) bevat de spellen Missile Command, Pong, Centipede en Super Breakout. De smart watch is vanaf 10 juni verkrijgbaar voor zo’n 80 euro.

Microsoft lijkt de integratie van Steam in het Xbox ecosysteem te hebben verklapt. Tijdens een presentatie op de Game Developers Conference was een afbeelding te zien met een een tabje voor Steam. Er wordt al jaren gespeculeerd over een dergelijke integratie, maar deze lijkt nu dus toch echt vorm te gaan krijgen.

Serie/ fimnieuws

Battlestar Galactica-maker Ronald D. Moore heeft in de Sackhoff Show laten weten dat Amazon twee seizoenen van God of War heeft besteld. De schrijver werkt daar namelijk aan mee. De serie werd al in 2022 aangekondigd, maar leek nooit van de grond te komen nadat showrunner en executive producer Rafe Judkins, alsmede executive producers Hawk Ostby en Mark Fergus opstapten. Toch lijkt er wel degelijk een toekomst voor de tv serie te zijn!

Entertainment Weekly heeft de eerste foto’s van Mortal Kombat 2 geplaatst. Daarin zien we onder andere Karl Urban als Johnny Cage, maar ook een aantal terugkerende personages.

Split Fiction is de nieuwste co-op game van Hazelight Studios en daar komt volgens Variety een verfilming van. Het mediabedrijf Story Kitchen zou namelijk op zoek zijn naar de cast, schrijvers en een regisseur.

Trailers

Deck13 Spotlight heeft Pocket Wheels aangekondigd en dat is een game die racen met platformen combineert. Het resultaat kun je hieronder zien en vanaf volgend jaar kunnen we aan de slag met de game op de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch.

PixelJunk-ontwikkelaars Q-games brengen Dreams of Another ook uit voor de PC. De shooter waarbij je niet schiet om levens te eindigen, maar juist nieuwe paden te openen wordt in de loop van dit jaar verwacht voor de PC, PlayStation 5 en PlayStation VR 2.

Op Steam is de Half-Life RTX demo te vinden en daarin kunnen spelers Ravenholm en Nova Prospekt verkennen. De demo is speelbaar voor iedereen die Half-Life 2 in hun bibliotheek hebben en is hieronder te bekijken.

LEGO en Nintendo gaan een nieuwe samenwerking aan. Na Mario en Zelda komt er volgend jaar ook Pokémon LEGO.

De first person survivalgame Forever Skies heeft een releasedatum gekregen voor diens volledige versie. De game was al sinds 2023 speelbaar in Early Access op de PC, maar zal op 14 april als volledige versie verschijnen op de PlayStation 5 en PC. Een Xbox-versie van de game lijkt vooralsnog niet uitgesloten, maar aangezien Sony een deel van de ontwikkeling heeft betaald, zal de game wel tijdelijk console exclusief blijven op de PlayStation 5.

Devolver Digital heeft laten weten dat hun psychedelische skategame Skate Story dit jaar niet alleen naar de PC komt, maar ook naar de PlayStation 5.

De remaster van Croc: Legend of the Gobbos zal op 2 april verschijnen voor de PC (GoG), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X en Nintendo Switch.

Op 25 maart gaat Capcom een livestream houden voor de eerste grote update van Monster Hunter Wilds. De stream is aanstaande dinsdag om 15:00 live op YouTube te volgen en de update wordt ergens in april verwacht. Hieronder is de eerste teaser te zien.

Bloober Team heeft een nieuwe video van hun nieuwe game Cronos: the New Dawn vrijgegeven en duikt daarin dieper in op de game en waar de inspiratie vandaan kwam.

Tijdens de Future Game Show werd een nieuwe Painkiller aangekondigd door Saber Interactive en 3D Realms. De game is een “reimaging van de serie” en spelers zullen het met tot drie spelers op nemen tegen grote hordes demonen.

Mocht je overigens niks hebben meegekregen van de Future Games Show dan kun je die hieronder in zijn geheel terugkijken!

Geruchten

Volgens Billbil-kun van het Franse Dealabs staat de aankondiging van F1 25 voor de deur. De game zou op 26 maart worden onthuld en op 30 mei moeten verschijnen. Er komen twee versies van de game (een standaard en Iconic editie), die voor de PC respectievelijk 60 en 8o euro zullen kosten.