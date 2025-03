MercurySteam komt in mei met nieuwe actie-avonturengame Blades of Fire

Metroid Dread-ontwikkelaar MercurySteam komt op 22 mei met de actie-avonturengame Blades of Fire. De trailer ziet er veelbelovend uit!

In de game stappen spelers in de schoenen van Aran de Lira, de laatste persoon in die wereld die nog wapens kan maken. Met zijn zelfgemaakte wapens zal hij het opnemen tegen hordes vijanden.

In Blades of Fire zit een systeem waarmee spelers hun eigen wapens kan maken en combinaties van allerlei zwaarden, heften en runen. Dit doen zij door Forge Scrolls te zoeken, waar er in de game in totaal 30 van te vinden zijn. Deze geven spelers de mogelijkheid om eindeloos te combineren.

Daarnaast is het in de game ook mogelijk om vijanden op specifieke lichaamsdelen aan te vallen, waardoor de game meer tactische en actievolle gevechten zal moeten leveren. Daarbij komt ook nog dat het juiste wapen door de beschermende kleding van de vijanden kan penetreren. Aangezien er in totaal 50 verschillende vijanden zullen zijn, zullen spelers hun handen hier wel even vol aan hebben.

Gelukkig zul je dit niet allemaal alleen hoeven te doen, aangezien Aran wordt vergezeld door Adso, die hem voorziet van allerlei tips, de enige is die de “eeuwenoude taal” kent en daardoor wapens kan maken.

Blades of Fire wordt op 22 mei verwacht voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/X. 505 Games is de uitgever van de game en het Spaanse MercurySteam (Castleavania: Lord of Shadow en Metroid Dread) heeft de game in ontwikkeling.