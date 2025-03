The Witcher 4 trailer toont uitgebreide blik achter de schermen

In de video krijgen we onder andere te zien welke technologieën er gebruikt worden bij het maken van een trailer, maar ook het verhaal van de trailer komt aan bod.

Hoewel sommige kijkers beweerden dat het gezicht van Ciri er anders uit ziet in deze video als in de onthullingstrailer, laat de ontwikkelaar weten dat bij de eerste trailer geen gebruik werd gemaakt van gezichtsanimatie en belichting. Ook herhaalt het bedrijf dat Ciri niet is veranderd.

De afgelopen jaren hoorden we al langer geluiden dat CD Projekt Red bezig zou zijn met een nieuwe Witcher trilogie, waarin Geralt of Rivia niet meer de hoofdrol zal vertolken. Tijdens de Game Awards werd de game dan ein-de-lijk aangekondigd.

The behind-the-scenes video features the same in-game model of Ciri as seen in the original trailer. We have not modified it. What you’re seeing is raw footage—without facial animation, lighting, or virtual camera lenses. While it’s still in-engine, it represents a… https://t.co/krs0czANqK

— Sebastian Kalemba (@Skalemba) February 27, 2025