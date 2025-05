Cyberpunk 2 is officieel in pre-productie!

CD Projekt RED heeft via hun officiële X-account aangekondigd dat Cyberpunk 2 (intern bekend als “Project Orion”) officieel in pre-productie is gegaan.



Hoewel concrete details over de game nog ontbreken, weten we dat de studio op dit moment ook druk bezig is met The Witcher 4. Hierdoor zal het waarschijnlijk nog enige tijd duren voordat we trailers, gameplay beelden of meer officiële informatie te zien krijgen.

Er doen wel geruchten de ronde. Zo wordt gespeculeerd dat Cyberpunk 2 zich zal afspelen in zowel Night City als een nieuwe locatie: Chicago. Wat daarvan waar is, blijft voorlopig afwachten. Meer over die geruchten lees je hier!

Voor nu is het een kwestie van geduldig wachten. Maar het is geruststellend om te zien dat CD Projekt RED duidelijke stappen zet richting de toekomst van de Cyberpunk-franchise.

Houd Gamingnation in de gaten voor het laatste nieuws rond Cyberpunk 2!