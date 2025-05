Cyberpunk 2077-sequel verlaat Night City voor een duister Chicago

CD Projekt RED heeft bevestigd dat de opvolger van Cyberpunk 2077, momenteel bekend onder de werktitel Project Orion, zich niet langer zal afspelen in het iconische Night City. In plaats daarvan verhuist de setting naar een nieuwe stad, met sterke aanwijzingen dat dit het dystopische Chicago zal zijn.



Tijdens het Digital Dragons 2025-evenement onthulde Mike Pondsmith, de bedenker van het originele Cyberpunk-rollenspel, dat de volgende game zich in een andere stad zal afspelen. Hoewel hij geen specifieke details gaf, heeft deze uitspraak geleid tot speculaties binnen de fancommunity. In Cyberpunk 2077 zijn namelijk posters te vinden die een hogesnelheidslijn tussen Night City en Chicago aankondigen, gepland voor 2080 .

Deze aanwijzingen, gecombineerd met de bestaande lore waarin Chicago een prominente rol speelt, versterken het vermoeden dat de sequel zich daar zal afspelen. Chicago is in de Cyberpunk-wereld bekend als een stad die zwaar is getroffen door technologische rampen en sociale onrust, wat het een interessante locatie maakt voor een nieuw hoofdstuk in de franchise.

Bovendien ontwikkelt CD Projekt RED de sequel vanuit hun nieuwe studio in Boston, met als doel een authentiek Amerikaans gevoel te creëren. Volgens executive producer Dan Hernberg: “I think Cyberpunk is obviously a uniquely American story. It’s got a lot of like, punk energy, and [the tabletop game] was written by an American, so it just seems right to do it in America” .

Met de overstap naar Unreal Engine 5 en een focus op een meer realistische en reactieve spelwereld, belooft Project Orion een ambitieuze voortzetting van de Cyberpunk-saga te worden. Hoewel de game zich nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt, kijken fans reikhalzend uit naar verdere onthullingen over deze nieuwe, donkere visie op Chicago.