Monster Hunter Wilds scoort goed op Steam, Split Second pc-eisen bekend en meer in overig nieuws week 9

Ironwood Studios laat vol trots weten dat er van hun game Pacific Drive één miljoen exemplaren over de toonbank zijn gevlogen.

One year, three major updates, and one million copies sold. ♥️

Thank you to everyone who’s played our surreal survival driving adventure! 🌲🚘

Your passion and appreciation have meant the world to us – and we’re not done yet.

We’ll see you back in the Zone very soon. pic.twitter.com/qdHkE1c1eD

— Ironwood Studios | Pacific Drive is Out Now 🚘 (@ironwoodtweets) February 19, 2025