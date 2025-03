In-game prijzen moeten in Europa in echte bedragen worden weergegeven

Er komt een einde aan de onduidelijkheid over de in-game prijzen van verschillende games. Europa heeft namelijk de richtlijnen aangepast en daardoor moeten de prijzen voor in-game winkels in euro’s worden neergezet.

Voor veel consumenten kunnen de prijzen die gamebedrijven nu hanteren nogal onduidelijk worden. Je moet eerst zorgen dat je een bepaald in-game valuta hebt en dus die al eerste aanschaffen voor je het betreffende item kunt aanschaffen. Hoewel de meeste games wel aardig op dezelfde lijn zitten, kan het toch heel onduidelijk over komen bij de consument.

Daar hebben de Europese Commissie en het CPCN verandering in gebracht door de richtlijnen aan te passen. Het is nu de bedoelin dat de prijzen van in-game content nu in Euro’s worden aangegeven. Het maakt helaas nog geen einde aan in-game valuta, maar desondanks moeten de gamebedrijven wel de bedragen in Euro’s bij zetten. Hierdoor zou er nog minder twijfel bij de consument moeten zijn over hoe duur iets is.

Ook moet het voor de consument mogelijk worden om een specifiek aan in-game valuta aan te schaffen. Vaak kunnen zij alleen maar een aantal kiezen die de in-game winkel aanbiedt. Hierdoor gebeurt het natuurlijk vaak dat je veel meer valuta aanschaft dan nodig en je dan maar weer wat aanschaft, aangezien je de valuta toch al hebt.

Vorig jaar liet het Europese consumentenorganisatie BEUC al weten zich zorgen te maken over hoe gamebedrijven spelers manipuleren om meer aan te schaffen. Uiteindelijk heeft het Zweedse bedrijf Star Stable Entertainment AB en hun game Star Stable Online ervoor gezorgd dat de richtlijnen werden ingevoerd. Onlangs verscheen er ook een Teenage Mutant Ninja Turtles samenwerking in Call of Duty Black Ops 6 / Warzone die je uiteindelijk 90 euro zou kosten als je alles wilde hebben!