Naughty Dog werkt aan nog een game, meer Xbox games op Switch 2/ PS5 en meer in overig nieuws week 13

De weken vliegen weer voorbij en we komen nu wel heel dichtbij de Nintendo Switch 2 Direct. Voor we weer een hopelijk heftig weekje voor de boeg hebben, kijken we terug op het overig nieuws van de week en gaan we nog even een weekendje chillen!

Nieuws

Yooka-Replaylee werd al enige tijd geleden aangekondigd en nu laat Playtonic weten dat de game dit jaar nog wordt verwacht. Tot voor kort was het nog een raadsel wanneer de remake van de platformer zou verschijnen. In een nieuwe video geeft de ontwikkelaar nog meer informatie over wat spelers te wachten staat.

Indiana Jones and the Great Circle zal op 17 april gaan verschijnen. Er werd al enige tijd gespeculeerd over een release in april en deze week werd dit dan bevestigd.

Aankomende donderdag keert Verdansk terug in Call of Duty Warzone. Hoewel het level van wat grafische verbeteringen is voorzien en wat extra plekken om dekking te zoeken, is de kaart van het level precies zoals wij hem herinneren.

RUN IT BACK 😤 Where we droppin’?#VerdanskReturns on April 3rd 🔥 pic.twitter.com/MB9tEdKaEK — Call of Duty (@CallofDuty) March 21, 2025

Delta Force had al een singleplayer modus, maar die lijkt voornamelijk gemaakt te zijn om in co-op te spelen. Althans de modus Black Hawk Down wordt door vele gezien als iets te pittig als je hem alleen speelt. Team Jade werkt achter de schermen aan een oplossing en komt binnenkort met een solo modus. Daarin kun je zelf de moeilijkheidsgraad aanpassen om de ervaring zo leuk mogelijk te houden. Daarnaast werkt de ontwikkelaar ook nog aan een consoleversie, maar wanneer deze verschijnt is nog niet bekend.

Remedy komt deze zomer met hun eerste liveservice-game FBC: Firebreak en in een interview met MP1st laat de ontwikkelaar weten dat de game wel cross-play ondersteunt, maar geen cross-progression. Je zult dus goed moeten bedenken op welk platform je de game wil spelen, aangezien je anders helemaal opnieuw moet beginnen met al je ontgrendelde items. Al meldt community manager Julian Foldum wel dat deze optie wel later kan worden toegevoegd.

Goed nieuws voor de fans van Clair Obscur: Expedition 33: de RPG van Sandfall Interactive is namelijk goud gegaan. Dat betekent dat de ontwikkeling van de game goed is verlopen en er (nagenoeg) niks meer kan gebeuren waardoor de game uitgesteld kan worden.

Er zijn vier games van Koei aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket toegevoegd. Het gaat om de games Nobunaga’s Ambition, Nobunaga’s Ambition: Lord of Darkness, Romance of the Three Kingdoms 4: Wall of Fire en Uncharted Waters: New Horizons.

Assassin’s Creed Shadows heeft weer een nieuw mijlpaal bereikt. Nadat in het eerste weekend al twee miljoen spelers aan de slag gingen met het spel zijn het er inmiddels drie miljoen.

🔥 OVER 3 MILLION PLAYERS FOR AC SHADOWS! 🔥 ✅2nd highest Day 1 sales revenue in Assassin’s Creed franchise history

✅Biggest Ubisoft Day 1 ever on PlayStation Digital Store

✅Best community ever, with over 40 Million hours already played Justice is forged in the Shadows. 🦅 pic.twitter.com/ua3xbBYah9 — Assassin’s Creed (@assassinscreed) March 27, 2025

Er zijn weer 20 liedjes van de soundtrack van Tony Hawk Pro Skater 3 + 4 onthuld en zijn weer een mix tussen nummers uit de originele games en nieuwe nummers.

The next wave of #THPS music is here! The Tony Hawk’s™ Pro Skater™ 3 + 4 soundtrack just got even more epic. Listen now on @spotify! https://t.co/Zmiif7Rys4 pic.twitter.com/WWjWsFdokl — Tony Hawk’s Pro Skater (@TonyHawkTheGame) March 27, 2025

Serie/ fimnieuws

The Legend of Zelda film heeft een releasedatum gekregen. Hoewel we er nog bijna twee jaar op moeten wachten, zal de film op 26 maart 2027 in de bioscoop te zien zijn. De film wordt met Nintendo in samenwerking met producent Avi Arad gemaakt en Sony Pictures zal de distributie voor hun rekening nemen. Uiteraard zal ook Shigeru Miyamoto nauw betrokken zijn bij het project. We zullen dus ook nog wel even moeten wachten op de eerste beelden.

Er wordt geroddeld over de nieuwe Resident Evil film. Zo lijkt kersverse Oscar winnares Mikey Maddison een rol te vertolken in de film. Dit meldt X-gebruiker Scoopsandfilms namelijk op het social media platform.

Trailers

Vanaf 8 april komt er een demo van Metal Eden. Daarin zullen spelers de FPS van Ruiner-ontwikkelaar Reikon Games kennismaken met de gameplaymechanieken en ook een inzicht krijgen rondom het mysterie achter de missie van ASKA en haar unieke Android-vaardigheden.’

Een nieuwe Clair Obscur: Expedition 33 trailer is deze week vrijgegeven en die focust zich op het personage Maelle. Het 16 jarige lid wordt omschreven als een verlegen einzelgänger die graag uit wil vliegen.

Op 10 april verschijnt de Like A Dragon DLC voor Dave the Diver. Opvallend detail: De Ichiban’s Holiday DLC zal maar voor zes maanden te koop zijn, aangezien het gaat om een “samenwerking met een grote game”, aldus Mintrocket.

Afgelopen weekend werd Minecraft Live 2025 gehouden en tijdens de show werden onder andere een grafische upgrade en twee uitbreidingen voor de game aangekondigd. Check in de onderstaande video alle hoogtepunten van de show!

Path Games heeft de onderwaterhorrorgame Dark Mass aangekondigd. Dark Mass is de eerste onderwaterhorrorgame die zich afspeelt in een gezonken landhuis, waar psychologische terreur, meeslepende verkenning en overleving samensmelten in de diepten van het onbekende. Als Alice, een diepzee-ontdekker, ontdekken jij en je broer Reed een lang vergeten wrak. Maar daaronder ligt iets veel sinisterders: een landhuis dat verloren is gegaan in de tijd, onaangetast door de wereld erboven, en dat een duistere vloek verbergt.

Tijdens de Future Game Show toonde Tarsier Studios hun nieuwste co-op horror/ avonturengame Reanimal. De game heeft helaas nog steeds geen releasedatum gekregen, maar ziet er zeer interessant uit!

Until Dawn was oorspronkelijk helemaal geen third person horrorgame, maar een first person game voor de PlayStation 3 die met de PlayStation Move gespeeld moest worden. Het prototype heeft het dus niet helemaal gehaald, maar leverde uiteindelijk de zeer geslaagde game op. De beelden van het prototype zijn deze week echter online verschenen en hieronder te bekijken!

Geruchten

De komst van een remake van Persona 4 lijkt steeds groter te worden. YouTuber ScrambledFaz heeft namelijk de domeinnaan p4re gespot. Eerder werd een zelfde domeinnaam gevonden voor de aankondiging van Persona 3 Reloaded.

p4re. jp was registered a few hours ago. 2 years ago, p3re. jp was registered. 3 months later Persona 3 Reload was revealed pic.twitter.com/FjuhAkr76q — Faz (@ScrambledFaz) March 20, 2025

Volgens journalist Tom Warren zijn games als Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 en Doom Eternal pas een paar games die uiteindelijk naar de PlayStation 5 (en later Nintendo Switch 2) zullen komen. Er zullen namelijk nog “veel meer” games naar de concurrentie komen.

Naughty Dog heeft volgens insider Daniel Richtman niet alleen Intergalactic: The Heretic Prophet in ontwikkeling. De ontwikkelaar zou namelijk nog een onaangekondigde game in ontwikkeling hebben. Wat deze game is, weet hij niet, maar hij sluit een The Last of Us Part 3 uit. De ontwikkeling van de game zou worden gedaan onder leiding van Shaun Escayg