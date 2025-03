Star Wars strategiegame van Respawn heeft veel weg van XCOM

Er zijn vier screenshots van de strategische Star Wars game van Respawn en Bit Reactor online verschenen en daarin zijn een aantal vergelijkingen met XCOM te vinden.

De screenshots, die volgens MP1st via het portfolio van Bit Reactor op het internet zijn gekomen, tonen hoe de gameplay er uit ziet, maar ook de menu’s en de isometrische standpunt van de camera.

In de screenshots zien we Mandolorian (waaronder Bo Katan), maar ook een aantal Droids en zelfs Ashoka Tano zal een rol vertolken in de turn-based strategiegame van EA. De game (en twee andere Star Wars-games) werd overigens al in 2022 aangekondigd door EA en Respawn, maar tot vandaag was het eigenlijk best heel stil rondom de game.

First Screenshots of Bit Reactor and Respawn Entertainment’s turn-based tactics #StarWars game leaks online:https://t.co/PUOLio26rZ pic.twitter.com/vEZTESnTor — Ponds908 (@Ponds908) March 28, 2025

Het is niet heel gek dat de game veel weg heeft van XCOM, de bekende turn-based strategiegame van 2K Games. Immers bestaat Bit Reactor voor een deel uit voormalig medewerkers van de game.