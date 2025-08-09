EA heeft diverse Disney games in ontwikkeling

EA heeft meer games in ontwikkeling van Disney franchises dan wij dachten. De uitgever heeft, na eigen zeggen, meerdere onaangekondigde games van de fabrikant in ontwikkeling.

In een gesprek met Variety laat EA Entertainment directeur weten dat men naast de eerder aangekondigde games ook een aantal niet aangekondigde Disney-games wert. Bij de alreeds aangekondigde games werden het derde deel in de Star Wars Jedi reeks, de mobiele game Star Wars: Galaxy of Heroes, de mmo Star Wars: The Old Republic en de Iron Man-game genoemd.

We zijn eigenlijk erg benieuwd of deze games uit de Star Wars-serie komen of de MCU. Een maand geleden werd er al door EA een Black Panher game geannuleerd.