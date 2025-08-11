Ruim een uur aan Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4 is door veel media en content creators al onder handen genomen en vandaag zijn er veel video’s van de game online geknald.

Zo hebben we een video van maar liefst 70 minuten waarin we getrakteerd worden aan verschillende slachtpartijen van Ryu Hayabusa.

Ninja Gaiden 4 wordt op 21 oktober verwacht voor de PC (Steam en Microsoft Store), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game wordt ontwikkeld door Team Ninja en PlatinumGames. Laatstgenoemde is een bekende wat third person hack-and-slash games. Zo maakte de studio Bayonetta, Vanquish en Metal Gear Rising: Revengeance.