Xbox op Gamescom 2025: Silksong, Ninja Gaiden 4 en heel veel meer

Gamescom 2025 staat voor de deur, en Microsoft pakt dit jaar groots uit in Keulen. Van 20 tot en met 24 augustus vind je Xbox in Hal 7 van de Koelnmesse, waar meer dan 120 speeltafels, exclusieve reveals en grote namen uit de gamewereld samenkomen. Of je nu fan bent van klassieke franchises, gloednieuwe hardware of gewoon op zoek bent naar de volgende knaller op Game Pass: dit is hét Xbox-jaar om aanwezig te zijn.



Silksong en Ninja Gaiden 4 zijn speelbaar!

Het gerucht dat Hollow Knight: Silksong op Gamescom zou verschijnen, is eindelijk bevestigd en het wordt beter: je kunt de game daadwerkelijk spelen op de beursvloer. Daarmee zet Microsoft direct de toon, maar het houdt niet op bij deze langverwachte metroidvania.

Ook Ninja Gaiden 4 maakt zijn publieke debuut. Bezoekers van de Xbox-booth kunnen als eersten ter wereld aan de slag met deze spectaculaire reboot van Team Ninja. Verwacht razendsnelle combat, een nieuw grafisch jasje en die klassieke uitdaging waar de serie om bekendstaat.

Andere toppers die je kunt uitproberen zijn onder meer:

Grounded 2 – Co-op survival van Obsidian en Eidos Montreal

Indiana Jones and the Great Circle – Speelbare demo + dagelijkse “mummified cat”-puzzelwedstrijd

Microsoft Flight Simulator 2024 – Met nieuwe vliegtuigen en een stedelijke update

The Outer Worlds 2 – Exclusieve theaterpresentatie van het nieuwe hoofdstuk in de sci-fi-RPG

Derdepartij-verrassingen: van Metal Gear tot Meat Boy

Microsoft brengt ook een indrukwekkend arsenaal aan third-party titels mee naar Keulen. Dit zijn enkele van de highlights:

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

Borderlands 4

Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy XVI

Onimusha: Way of the Sword

PowerWash Simulator 2

Super Meat Boy 3D

Invincible VS

Aniimo

There Are No Ghosts at the Grand

Cronos: The New Dawn

Mistfall Hunter

Xbox hint bovendien naar “een paar verrassingen” van partners, dus houd je ogen open.

Nieuwe handhelds: ROG Xbox Ally & Ally X

Voor het eerst kunnen bezoekers aan de slag met de nieuwe handhelds van Xbox en ASUS: de ROG Xbox Ally en Ally X. Deze apparaten combineren de vrijheid van Windows met de kracht van Xbox en natuurlijk kun je ze testen met games als Sea of Thieves, Roblox, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, en uiteraard Silksong.

Xbox Digital Passport Quest & Play Anywhere

Bezoekers worden uitgenodigd voor de Xbox Digital Passport Quest, een interactieve tour langs het volledige Xbox-aanbod op de beurs. Door activiteiten te voltooien maak je kans op prijzen van onder andere Amazon, Meta, LG en NVIDIA. Daarbij ligt de nadruk op Xbox Play Anywhere en Game Pass: koop één game, speel hem op console, PC en handheld, en krijg toegang tot honderden titels in de cloud.

Inclusiviteit op de voorgrond

Microsoft zet opnieuw sterk in op toegankelijkheid: elk deel van de booth is rolstoeltoegankelijk, er zijn Xbox Adaptive Controllers beschikbaar en demostations hebben in hoogte verstelbare tafels. “Here to Help”-personeel is aanwezig om elke bezoeker, ongeacht beperking, te ondersteunen.

Ook buiten Hal 7: WoW en Black Ops 7