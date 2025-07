Nieuwe Friday the 13th-game in de maak

Het is alweer even geleden sinds Friday the 13th: The Game officieel offline ging en verdween van digitale winkels, waardoor fans van de slasher icoon Jason Voorhees zonder digitale speelruimte achterbleven. Maar daar lijkt nu verandering in te komen. Tijdens San Diego Comic-Con is bevestigd dat er een nieuwe game in het Friday the 13th-universum in ontwikkeling is.



De aankondiging kwam vanuit het team achter Jason Universe, een organisatie die sinds kort verantwoordelijk is voor de toekomst van de franchise. Hoewel er nog geen studio of uitgever bekend is gemaakt, benadrukte Robbie Barsamian tijdens een panel op San Diego Comic Con dat een nieuwe game én een nieuwe film de hoogste prioriteit hebben.

“I can tell you that a new sequel movie and a new sequel game are at the top of our list,” aldus Barsamian. “It’s where most of our energy is going right now, and I can tell you we’re finally in a position to deliver on that. While we’re not officially announcing with our partners today, both are coming. They’re both in the works.”

Wat voor game kunnen we verwachten?

Of het hier om een directe opvolger van Friday the 13th: The Game gaat, blijft onduidelijk. Barsamian gebruikte het woord “sequel”, maar dat zou net zo goed kunnen slaan op een spirituele opvolger of compleet nieuwe interpretatie. De originele game was een asymmetrische multiplayer-ervaring waarin één speler Jason speelde, terwijl de rest als camp counselors moest zien te overleven. Ondanks technische haperingen werd de game geprezen om zijn liefdevolle benadering van de franchise en stond het aan de wieg van een kleine revival van asymmetrische horror, samen met titels als Dead by Daylight.

Andere horrorfranchises hebben de afgelopen jaren uiteenlopende richtingen gekozen. Denk aan Halloween, Evil Dead, en zelfs Hellraiser, dat een singleplayer-avontuur in ontwikkeling heeft. De nieuwe Jason-game zou dus net zo goed een verhaalgedreven ervaring kunnen worden als een multiplayerfestijn met moordpartijen.

Voorlopig afwachten

Hoewel het nieuws welkom is voor fans, blijft het nog even afwachten tot we echt details krijgen. Sinds de oprichting van Jason Universe werd al gespeculeerd over een nieuwe game, dus de bevestiging is vooral een stap in de goede richting. Wanneer we meer horen, is nog onduidelijk.