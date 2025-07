Borderlands 4 verschijnt op 3 oktober voor de Nintendo Switch 2

Veel Borderlands-fans wilden maar graag weten wanneer Borderlands 4 naar de Nintendo Switch 2 zou komen. Randy Pitchford heeft inmiddels antwoord gegeven.

In een post op social media laat de CEO van het bedrijf weten dat het volgende deel van Borderlands op 3 oktober op de Nintendo Switch 2 zal verschijnen.

An important message regarding the Nintendo Switch 2 version of Borderlands 4: pic.twitter.com/Wc5MwAU2bm — Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 22, 2025

Pitchford meldt namelijk het volgende op social media:

“Ik weet dat velen van jullie er enthousiast over zijn, want de Nintendo Switch 2 is een waanzinnig gaaf platform. En ik weet dat jullie je er zorgen over maken, want we hebben nog geen releasedatum aangekondigd en we hebben nog geen pre-orders geopend. En velen van jullie zien dat als een teken dat de game niet snel uitkomt.

Het is niet volgend jaar, het is niet eens de feestdag,” zei hij. “Het is nog zo ver voor Kerstmis. Het is nog zo ver voor Thanksgiving. Het is 3 oktober, jongens!”

Borderlands 4 verschijnt op 12 september voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. We wisten dat Switch 2-eigenaren wat langer moesten wachten, maar dit valt toch nog wel mee?!