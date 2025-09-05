Sony Bend Studio op zoek naar personeel voor multiplayer game

Sony’s Bend Studio lijkt wederom een multiplayergame te gaan ontwikkelen. Ondanks dat hun vorige game geannuleerd werd.

De ontwikkelaar heeft namelijk een vacature geplaatst voor een creative director voor een nieuw project. Wat opvalt is dat in de specifieke vereisten wordt gevraagd om “ervaring met het ontwikkelen en ontwerpen van multiplayergames.”

De tekst bij de vacature luidt als volgt:

“We zijn op zoek naar een ervaren en visionaire Creative Director om leiding te geven aan een project dat momenteel in ontwikkeling is. Deze rol is verantwoordelijk voor het aansturen van de beslissingen die de creatieve visie, de kwaliteitslat en de emotionele toon van de game bepalen. In deze hoedanigheid zorg je ervoor dat het team geïnformeerd, op één lijn, gemotiveerd, geïnspireerd en betrokken blijft.”

Veel meer informatie geeft het overigens niet en de rest van de tekst is ook vrij standaard. Zo krijgt de creative director verantwoordelijkheden zoals het bezitten van ‘de algehele creatieve visie van het project’, evenals het leiden van de ontwerpleiding en ‘het afstemmen van de creatieve visie om de gameplay-systemen, mechanismen en de doelen van de spelerservaring zo goed mogelijk te ondersteunen en te verbeteren’.

In juni nam Sony Bend Studio afscheid van 30% van het personeel, nadat er een militaire live-servicegame geannuleerd werd. Dit jaar verscheen wel de remaster van Days Gone, maar helaas lijkt een sequel vooralsnog niet op de planning te staan.