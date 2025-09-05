Nomura geeft update: Final Fantasy 7 Remake Part 3 en Kingdom Hearts 4 lopen volgens planning

Goed nieuws voor fans van Square Enix: zowel Final Fantasy 7 Remake Part 3 als Kingdom Hearts 4 verlopen volgens schema. Dat bevestigde Tetsuya Nomura in een recente update, waarin hij benadrukte dat beide projecten gestaag vorderen.



Over Final Fantasy 7 Remake Part 3 zei Nomura:

“It is going very smoothly. The announcement timing has been decided and we will stick to that schedule, so please rest assured and wait.”

Met andere woorden: de ontwikkeling gaat voorspoedig en fans hoeven zich geen zorgen te maken over vertragingen. De onthulling staat al ingepland en Square Enix lijkt vastberaden dat tijdschema te respecteren.

Ook over Kingdom Hearts 4 klinkt Nomura positief:

“Kingdom Hearts 4 is also progressing well and according to schedule.”

Hoewel er nog geen concrete releasedata zijn vrijgegeven, lijkt het erop dat Square Enix intern veel vertrouwen heeft in de voortgang van beide langverwachte titels. Voor fans van zowel Cloud als Sora is dit een geruststellend bericht: de volgende hoofdstukken in hun avonturen zijn in aantocht en liggen netjes op koers.

Nu rest alleen nog de vraag wanneer Square Enix besluit om meer details met het publiek te delen.