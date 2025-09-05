Nintendo stopt definitief met reparaties voor de 3DS-familie

Nintendo heeft officieel aangekondigd dat het reparaties voor de New Nintendo 2DS LL per 4 september 2025 heeft beëindigd. Daarmee komt ook een einde aan de ondersteuning voor de volledige Nintendo 3DS-familie, aangezien eerdere modellen al geen reparaties meer ontvingen.



De reden voor het stopzetten van de service is simpel: het tekort aan onderdelen. Nintendo geeft aan dat de benodigde onderdelen voor reparaties niet langer beschikbaar zijn, waardoor het onmogelijk is om nog langer ondersteuning te bieden.

De 3DS-familie, die in 2011 zijn debuut maakte, was jarenlang een van Nintendo’s populairste handhelds. Met titels als Pokémon X & Y, Animal Crossing: New Leaf en The Legend of Zelda: A Link Between Worlds wist het systeem een stevige plek in de handheldgeschiedenis te veroveren. De introductie van de New Nintendo 2DS LL in 2017 bood spelers een budgetvriendelijk alternatief zonder de 3D-functie, maar met alle kracht van de New 3DS.

Hoewel de hardware nu officieel geen reparaties meer krijgt, kunnen bestaande eigenaren hun systemen natuurlijk nog steeds gebruiken. Toch markeert dit besluit het definitieve einde van een tijdperk waarin de 3DS-familie centraal stond in Nintendo’s line-up.

De 3DS mag dan technisch gezien “afgesloten” zijn, maar voor veel spelers blijft de handheld een geliefde console vol klassiekers.