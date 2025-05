Review: Days Gone Remastered – Is dit waarom we een deel 2 willen?!

De PlayStation 5 lijkt de laatste jaren voornamelijk een console voor de remasters en remakes. Echter geven deze remasters soms valse hoop. Zo hoopt de redactie dat de remaster van Days Gone ervoor zorgt dat er toch een tweede deel gaat komen!

Ergens is het wel logisch dat er veel remasters naar de PlayStation 5 komen, gezien de games van Sony ook naar de PC komen en het overzetten naar de PlayStation 5 een eitje moet zijn. Het voelt echter op dit moment als een soort opvulling door de keuzes die Sony heeft gemaakt (live-servicegames) en dat is wel heel jammer. Al geeft het ook weer een hele grote groep de mogelijkheid om de game voor het eerst te spelen of zoals ondergetekende te spelen op de PlayStation 5 Pro.

Maar goed, we kregen een code van Sony voor de remaster van Days Gone en die hebben we ook niet bepaald met tegenzin aangenomen. In de game volgen we het verhaal van Deacon St. John, die door een post-apocalyptische wereld reist en samen met zijn broer Cooper de meest krankzinnige avonturen beleeft.

Deacon is tijdens de uitbraak van het Freaker Virus zijn vrouw kwijtgeraakt. Hoewel niet bevestigd, lijkt zijn vrouw niet meer te leven, maar dat blijft eigenlijk de hele game in het midden hangen en zullen we ook niks over zeggen. Echter belanden Deacon en Cooper komen echter in de problemen, waardoor eerstgenoemde als enige wat kan doen.

Om te overleven, en zijn motor weer in oude staat terug te brengen, sluit Deacon zich aan bij diverse groepen om daar taken voor te doen. Deze worden geleid door personages waar Deacon al een verleden mee heeft en ook daar komt soms nog wat oud zeer naar boven.

Post-apocalyptisch toertje

Days Gone is niet een lineaire game, maar een open wereld survival/ horrorgame waarin de Freakers en andere gemuteerde wezens het liefst hun tanden in jou zetten. Gelukkig hoef je dit niet allemaal lopend te doen, maar is je trouwe tweewieler zo goed als altijd erbij (zorg er wel voor dat je genoeg brandstof hebt!) en verken je Oregon ermee.

Uiteraard staan er allerlei krankzinnige missies je op te wachten en is er naast het verhaal volgen nog veel meer te beleven. Je kunt denken aan het jagen op bounties, maar ook het vernietigen van nesten van Freakers tot aan het neermaaien van vijandelijke kampen en het openkraken van Nero-locaties.

Het is niet verplicht, maar geeft je wel weer extra geld in kampen of juist een extra health/ focus of stamina. Geld kun je alleen per kamp uitgeven en daar kun je brandstof mee kopen, maar ook wapens, kogels en upgrades voor je motor.

De game begint misschien wat traag, vooral doordat je motor wat langzaam is door een bepaalde gebeurtenis, maar later wordt de game eigenlijk steeds leuker om te spelen. Ook kun je als je van het pimpen van voertuigen houdt helemaal los op allerlei cosmetische items die er voor te verkrijgen zijn.

De beste versie?!

Met de remaster van Days Gone op de PlayStation 5 krijg je eigenlijk de meest uitgebreide versie en ook grafisch gezien doet ie niet heel ver onder aan die van de PC-versie. De game ziet er goed uit en is vooral mooi als het regent en je door een bebost gebied rijdt of als het mistig is! Wat dat betreft zijn er weinig post-apocalyptische games die er zooi mooi uit zien!

Daarnaast is er ook nog de Horde Assault modus waarin je op vier verschillende locaties uit de game helemaal los kunt gaan op de Freakers. Je kunt deze modus ook met andere personages spelen, al zul je er ook een aantal vrij moeten spelen (net als drie van de vier locaties). Als je niet genoeg krijgt van de singleplayer en je het leuk vindt om hordes aan vijanden om te maaien, is dit echt een gave modus. Bovendien is je trouwe tweewieler ook van de partij!

Helaas moet ik wel stellen dat de game niet helemaal zonder bugs is. De game crashte eenmaal bij een van onze vele reviewsessies en ook kampt de game met allerlei kleine irritatiefactoren. Zo lijkt de game soms niet helemaal goed te registreren als je bijvoorbeeld op je motor wil springen of een bepaald item wil pakken. Dan loopt Deacon er wel naar toe, maar doet niks of loopt er juist voorbij. Dit zorgt soms voor onnodige stressmomentjes als er bijvoorbeeld vijanden in de buurt zijn. Over het algemeen werkt het allemaal wel prima, maar het gebeurde toch net te vaak om het te negeren.

Days Gone is gewoon een ontzettend gave game, met een verhaal waardoor je toch wel blijft spelen en ook de gameplay is over het algemeen wel prima te behappen. Stiekem hoopt ondergetekende dat de remaster zo’n succes wordt dat een tweede deel alsnog op de planning wordt gezet. De game heeft immers een meer dan prima fundering neergezet waar eigenlijk toch best wel een sequel op gebouwd mag worden!

Uitgever: Sony

Ontwikkelaar: Bend Studio

Releasedatum: 25 april 2025

Platformen: PlayStation 5

Gespeeld op: PlayStation 5 Pro