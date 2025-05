Hands-on: Drag x Drive – Een behoorlijk pittig spelletje!

Nintendo komt voor de Switch 2 met een game die speciaal is ontwikkeld voor de muisfunctie van de joy-cons. Drag X Drive is een rolstoelbasketbalgame (leuk woord voor galgje) en ik kan zeggen dat het nog een best intense game is.

Drag x Drive lijkt qua setting heel erg op Rocket League, maar dan met rolstoelen en een basketbal. Je speelt met twee teams van drie spelers tegen elkaar op een relatief klein basketbalveld. Daar houdt de vergelijking ook wel op want, waar je in Rocket League tegen de bal moet rijden, zal je in de game van Nintendo echt moeten knokken om de bal en deze overgooien naar teamgenoten of juist op de basket moeten afvuren.

Echter doen we nog eerst even een stapje terug, want “hoe gebruik je daarbij de muisfunctie?” hoor ik jullie denken. Je gebruikt beide joy-con in de muisstand om je rolstoel te bewegen. Je beweegt deze precies zoals je de banden op een rolstoel duwt om vooruit te komen. Voor iemand die hier nooit ervaring mee heeft, kan ik stellen dat dit nog best pittig is. Door je rechter joy-con naar voren te schuiven, ga je naar links en met de linker juist naar links. Door beide te bewegen ga je vooruit.

Het klinkt erg simpel, maar dat is het dus echt niet. Het is sowieso al een gewenning om je controller als “muis te gebruiken” en nu heb je er ineens twee?! Ook is het niet echt een muisbesturing, aangezien het niet zoals in Metroid Prime gebruikt wordt om te mikken en te schieten. Daarnaast zal je ook een bal van je tegenstander moeten veroveren en tussendoor ook nog moeten proberen te scoren.

Je kunt het misschien niet voorstellen, maar ik had nog wel een kwartier in de tutorial willen zitten. Ik merkte dat ik nog lang niet gewend was aan de besturing, al ging het al steeds beter. Wat dat betreft was het maar goed dat onze tegenstanders ook nog maar net met de joy-con aan de slag waren gegaan en tegenover ons zat.

Het resulteerde uiteindelijk in dat ons team met een nipte overwinning won, nadat ondergetekende met een driepunter wist te scoren. Oh die was bitterzoet, vooral omdat de bal er zo stijlvol via de ring na binnen viel. Drag x Drive is een game die dus behoorlijk moeilijk gaat worden om te meesteren, maar kan zeker wel eens een hele leuke game worden. Al ben ik benieuwd wat Nintendo voor deze game gaat vragen, aangezien het niet een game lijkt te worden die je uren achter elkaar speelt. Al is het maar omdat het erg zwaar kan worden voor je armen!