Hands-on: Metroid Prime 4: Beyond – een unieke Switch 2-ervaring

Metroid Prime 4 werd ruim zeven jaar geleden aangekondigd en komt dan dit jaar eindelijk uit! Op de Switch 2 Experience was de game speelbaar en natuurlijk gingen we er heen om de muisfunctie te testen!

Een magisch sausje

Een ding wat Nintendo al bij de originele Switch liet zien, is het feit dat de meeste first party games er mooier uit zien dan die van andere uitgevers. Alles wat Nintendo maakt, oogt net even wat gedetailleerde en speelt daarnaast ook ontzettend soepel. Dat is ook het geval bij Metroid Prime 4: Beyond op de Nintendo Switch 2.

De game ziet er echt goed uit, hoewel het misschien niet in de buurt komt van de meeste games voor de huidige generatie consoles en PC, maar is daar ook niet heel onderdanig aan. Daarnaast mochten we de game spelen op een OLED TV en speelden hem op 1080p in 120fps. Het viel meteen op hoe ontzettend soepel deze game is! Ook is er een quality mode waarin de game op 4K in 60fps draait, maar die hebben we helaas nog niet kunnen testen.

In de demo vliegen we als Samus naar de planeet Tenmaar, waar een van de facilities van de Galactic Federation worden aangevallen. Het is overigens ook het eerste level uit de game en laat je al spelenderwijs kennis maken met alle knoppen. Dit wordt aan het einde van het level dan ook meteen getoetst middels een gevecht met de baas Aberax.

Dit is een typische Metroid baas die je constant onder vuur neemt, maar gelukkig ook zwakke plekken heeft (alhoewel die deze ook wel af en toe goed weet te beschermen). Al springend, knallend en rollend zal je de baas moeten zien te verslaan en uiteindelijk was dit ook meteen het einde van de demo.

Muis precies op een console?!

Nintendo’s grootste foefje van de Switch 2 voor Metroid Prime 4 is toch de mogelijkheid om je joy-con te gebruiken als muis. Hoewel het in eerste instantie heel onwennig is (aangezien je de ene joy-con gewoon vast hebt en de andere plat op tafel of je broek of elk andere ondergrond), zul je snel merken hoe makkelijk het werkt (al blijft een traditionele muis wel net iets beter) en hoe goed de controllers reageren op de input die je geeft. Dat was natuurlijk al erg goed bij de originele Switch en bij diens opvolger zit dit ook gewoon helemaal goed.

Het onwennige zit hem overigens in het feit dat het indrukken van de facebuttons (X, A, B, Y) heel vreemd zijn. Het kan een kwestie van gewenning zijn, want gedurende de 20 minuten dat de demo duurde leek het al steeds beter te gaan. Het komt waarschijnlijk ook doordat je helemaal het gevoel hebt dat je een muis in je handen hebt en de knoppen daardoor op een niet logische plek lijken te zitten. Het wordt dus nog even afwachten hoe dit werkt bij langere gebruik, maar de eerste tekenen zijn positief!

Mocht je het echt niks vinden, kun je de game ook gewoon op de traditionele manier spelen met de joy-cons in de houder of natuurlijk ook met de Switch (2) Pro Controller. Dus wat dat betreft heb je genoeg keuze om jouw favoriete manier de game te spelen!

Bijna daar!

Metroid Prime 4: Beyond is een game waar ik persoonlijk al jaren op wacht en soms zelfs bang voor was dat ie op de plank was beland, maar dit jaar moet het gebeuren. De game heeft een ijzersterke indruk achtergelaten en hoewel de remaster van het eerste deel erg vet was, weet het vierde deel toch weer te verbazen. Geef ons alsjeblieft zo snel mogelijk een releasedatum, Nintendo!